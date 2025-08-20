Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Ще одна країна запропонувала провести саміт Зеленського і Путіна

08:48, 20 серпня 2025
Австрія запропонувала Відень як майданчик для можливих переговорів України та Росії.
Ще одна країна запропонувала провести саміт Зеленського і Путіна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штоккер запропонував Відень як місце для проведення можливих переговорів із Росією. Про це пише Vienna Online.

«Наша столиця має довгу традицію як місце діалогу та пропонує чудові умови завдяки міжнародним організаціям, що базуються у Відні, зокрема ОБСЄ», — йдеться у заяві Федеральної канцелярії Австрії.

Водночас у відомстві зазначили, що участь очільника Кремля Володимира Путіна у переговорах потребує попереднього узгодження з Міжнародним кримінальним судом (МКС), який видав ордер на його арешт.

«Якщо переговори відбудуться у Відні, ми зв’яжемося з МКС через наші угоди зі штаб-квартирами міжнародних організацій у столиці для забезпечення його участі», — уточнили у канцелярії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що розпочинає підготовку до переговорів між Президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним, які пройдуть у два етапи. 

За словами американського лідера, спершу має відбутися двостороння зустріч Зеленського та Путіна, місце проведення якої ще узгоджується. Після цього планується тристоронній саміт за участі двох лідерів і Трампа.

«Це дуже хороший, ранній крок для війни, яка триває майже чотири роки», — заявив Трамп.

Він також повідомив, що підготовку переговорів координують віце-президент США Джей Ді Ванс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.

Зауважимо, що Трамп не став деталізувати зміст переговорів, за винятком того, що під час зустрічі сторони обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами в координації зі США.

Відмітимо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-яких форматів переговорів, включно з двосторонньою зустріччю з Росією на рівні лідерів.

Пізніше стало відомо, що Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом запропонував організувати зустріч із Зеленським у Москві для обговорення мирного врегулювання. Зеленський відразу відхилив пропозицію Путіна про зустріч у Москві.

Україна війна Австрія Міжнародний кримінальний суд переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Публічний доступ до інформації з реєстрів стосовно підприємств Defence City та їх майна буде обмежено

Верховна Рада ухвалить закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Вища рада правосуддя доручила Раді суддів та ДСА перевірити Печерський суд — в суді зникли дві справи, одна з яких стосувалася судді

У Раді правосуддя хочуть допомогти Печерському райсуду вирішити проблеми зі збереженням матеріалів судових справ.

Міжнародні спостерігачі фіксують порушення права на захист під час розгляду справи Всеволода Князєва у ВАКС

Експерти Моніторингової місії IAC ISHR за результатами моніторингу судових засідань ВАКС у справі за обвинуваченням екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва висловили застереження щодо порушення прав обвинуваченого і його захисників.

Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — комітет рекомендував законопроект

Депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Якщо особа відмовилася надати відбитки пальців, використання експертом раніше заповненої дактилокарти не суперечить вимогам КПК — Верховний Суд

Адвокат вказував, що на дослідження експерту було надано дактилокарту, однак зразки папілярних візерунків рук у обвинуваченого не відбирались, і прокурором не надано документів про законність відібрання таких зразків, а сама дактилокарта не досліджувалась судами і не відкривалась стороні захисту.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва