Ще одна країна запропонувала провести саміт Зеленського і Путіна

Австрія запропонувала Відень як майданчик для можливих переговорів України та Росії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штоккер запропонував Відень як місце для проведення можливих переговорів із Росією. Про це пише Vienna Online.

«Наша столиця має довгу традицію як місце діалогу та пропонує чудові умови завдяки міжнародним організаціям, що базуються у Відні, зокрема ОБСЄ», — йдеться у заяві Федеральної канцелярії Австрії.

Водночас у відомстві зазначили, що участь очільника Кремля Володимира Путіна у переговорах потребує попереднього узгодження з Міжнародним кримінальним судом (МКС), який видав ордер на його арешт.

«Якщо переговори відбудуться у Відні, ми зв’яжемося з МКС через наші угоди зі штаб-квартирами міжнародних організацій у столиці для забезпечення його участі», — уточнили у канцелярії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що розпочинає підготовку до переговорів між Президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним, які пройдуть у два етапи.

За словами американського лідера, спершу має відбутися двостороння зустріч Зеленського та Путіна, місце проведення якої ще узгоджується. Після цього планується тристоронній саміт за участі двох лідерів і Трампа.

«Це дуже хороший, ранній крок для війни, яка триває майже чотири роки», — заявив Трамп.

Він також повідомив, що підготовку переговорів координують віце-президент США Джей Ді Ванс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.

Зауважимо, що Трамп не став деталізувати зміст переговорів, за винятком того, що під час зустрічі сторони обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами в координації зі США.

Відмітимо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-яких форматів переговорів, включно з двосторонньою зустріччю з Росією на рівні лідерів.

Пізніше стало відомо, що Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом запропонував організувати зустріч із Зеленським у Москві для обговорення мирного врегулювання. Зеленський відразу відхилив пропозицію Путіна про зустріч у Москві.