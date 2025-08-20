Еще одна страна предложила провести саммит Зеленского и Путина

Австрия предложила Вену как площадку для возможных переговоров Украины и России.

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штоккер предложил Вену как место для проведения возможных переговоров с Россией. Об этом пишет Vienna Online.

«Наша столица имеет долгую традицию как место диалога и предлагает отличные условия благодаря международным организациям, базирующимся в Вене, в частности ОБСЕ», — говорится в заявлении Федеральной канцелярии Австрии.

В то же время в ведомстве отметили, что участие главы Кремля Владимира Путина в переговорах требует предварительного согласования с Международным уголовным судом (МУС), который выдал ордер на его арест.

«Если переговоры состоятся в Вене, мы свяжемся с МУС через наши соглашения со штаб-квартирами международных организаций в столице для обеспечения его участия», — уточнили в канцелярии.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о начале подготовки к переговорам между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным, которые пройдут в два этапа.

По словам американского лидера, сначала должна состояться двусторонняя встреча Зеленского и Путина, место проведения которой еще согласовывается. После этого планируется трехсторонний саммит с участием двух лидеров и Трампа.

«Это очень хороший, ранний шаг для войны, которая длится почти четыре года», — заявил Трамп.

Он также сообщил, что подготовку переговоров координируют вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Отметим, что Трамп не стал детализировать содержание переговоров, за исключением того, что во время встречи стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым форматам переговоров, включая двустороннюю встречу с Россией на уровне лидеров.

Позднее стало известно, что Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом предложил организовать встречу с Зеленским в Москве для обсуждения мирного урегулирования. Зеленский сразу отклонил предложение Путина о встрече в Москве.

