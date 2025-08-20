Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Еще одна страна предложила провести саммит Зеленского и Путина

08:48, 20 августа 2025
Австрия предложила Вену как площадку для возможных переговоров Украины и России.
Еще одна страна предложила провести саммит Зеленского и Путина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штоккер предложил Вену как место для проведения возможных переговоров с Россией. Об этом пишет Vienna Online.

«Наша столица имеет долгую традицию как место диалога и предлагает отличные условия благодаря международным организациям, базирующимся в Вене, в частности ОБСЕ», — говорится в заявлении Федеральной канцелярии Австрии.

В то же время в ведомстве отметили, что участие главы Кремля Владимира Путина в переговорах требует предварительного согласования с Международным уголовным судом (МУС), который выдал ордер на его арест.

«Если переговоры состоятся в Вене, мы свяжемся с МУС через наши соглашения со штаб-квартирами международных организаций в столице для обеспечения его участия», — уточнили в канцелярии.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о начале подготовки к переговорам между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным, которые пройдут в два этапа.

По словам американского лидера, сначала должна состояться двусторонняя встреча Зеленского и Путина, место проведения которой еще согласовывается. После этого планируется трехсторонний саммит с участием двух лидеров и Трампа.
«Это очень хороший, ранний шаг для войны, которая длится почти четыре года», — заявил Трамп.

Он также сообщил, что подготовку переговоров координируют вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Отметим, что Трамп не стал детализировать содержание переговоров, за исключением того, что во время встречи стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым форматам переговоров, включая двустороннюю встречу с Россией на уровне лидеров.

Позднее стало известно, что Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом предложил организовать встречу с Зеленским в Москве для обсуждения мирного урегулирования. Зеленский сразу отклонил предложение Путина о встрече в Москве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина война Австрия Международный уголовный суд переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Публичный доступ к информации из реестров относительно предприятий Defence City и их имущества будет ограничен

Верховная Рада примет закон, ограничивающий доступ к данным в публичных реестрах в отношении предприятий, которые Минобороны внесет в перечень Defence City.

Высший совет правосудия поручил Совету судей и ГСА проверить Печерский суд — в суде пропали два дела, одно из которых касалось судьи

В Совете правосудия хотят помочь Печерскому райсуду решить проблемы с хранением материалов судебных дел.

Международные наблюдатели фиксируют нарушения права на защиту во время рассмотрения дела Всеволода Князева в ВАКС

Эксперты Мониторинговой миссии IAC ISHR по результатам мониторинга судебных заседаний ВАКС по делу по обвинению экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева выразили предостережение относительно нарушения прав обвиняемого и его защитников.

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — комитет рекомендовал законопроект

Депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права обращаться в суд с вопросом об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам освобождать опекунов.

Если лицо отказалось предоставить отпечатки пальцев, использование экспертом ранее заполненной дактилокарты не противоречит требованиям УПК — Верховный Суд

Адвокат указывал, что на исследование эксперту была предоставлена дактилокарта, однако образцы папиллярных узоров рук у обвиняемого не отбирались, и прокурором не было предоставлено документов о законности отбора таких образцов, а сама дактилокарта не исследовалась судами и не была открыта стороне защиты.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва