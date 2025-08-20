Практика судів
Публічний доступ до інформації з реєстрів стосовно підприємств Defence City та їх майна буде обмежено

08:25, 20 серпня 2025
Верховна Рада ухвалить закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.
Верховна Рада незабаром розгляне в цілому як закон законопроект 13420, яким пропонується надати податкові пільги на 10 років підприємствам, які Міноборони включить до переліку резидентів Defence City.

Крім пільг законопроект до другого читання передбачає обмеження публічного доступу до усіх даних цих підприємств в електронних реєстрах.

Відповідно до нього Кабміну доручать у місячний строк затвердити порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів в частині інформації (відомостей) про резидентів Defence City (Дефенс Сіті).

Прикінцеві положення Закону «Про публічні електронні реєстри» доповнюються нормою про те, що протягом дії воєнного стану та протягом одного року після його завершення загальний доступ обмежується держателем відповідного реєстру в частині інформації (відомостей) про резидентів Дефенс Сіті, зокрема, це буде стосуватися даних з:

  • Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань
  • Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
  • Державного земельного кадастру
  • Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України
  • Державного реєстру України промислових зразків
  • Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки тощо – та інших визначених Кабміном публічних електронних реєстрів щодо таких резидентів.

Тобто, перелік реєстрів, в яких не можна буде знайти відповідні дані про такі підприємства, не є вичерпним.

Також буде передбачено, що резиденти Дефенс Сіті, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, оприлюднюють таку звітність протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або не пізніше 30 днів після припинення статусу резидента Дефенс Сіті.

У період дії воєнного стану отримані органами державної статистики та іншими виробниками офіційної статистики дані фінансової звітності резидентів Дефенс Сіті не поширюються.

Як відомо, раніше резонанс викликав законопроект 11533, ініціатором якого виступив Ігор Фріс, щодо часткового обмеження відомостей у публічних електронних реєстрах стосовно оборонних підприємств. Цей законопроект не дійшов навіть до першого читання. При цьому ініціатори законопроекту 11533 пропонують, щоб інформація буде обмежена виключно в електронних витягах, а у письмових витягах можна буде отримати всю інформацію.

Автор: Наталя Мамченко

