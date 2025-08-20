Практика судов
Публичный доступ к информации из реестров относительно предприятий Defence City и их имущества будет ограничен

08:25, 20 августа 2025
Верховная Рада примет закон, ограничивающий доступ к данным в публичных реестрах в отношении предприятий, которые Минобороны внесет в перечень Defence City.
В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит во втором чтении и в целом как закон законопроект 13420, которым предлагается предоставить налоговые льготы сроком на 10 лет предприятиям, включенным Минобороны в перечень резидентов Defence City.

Помимо льгот, ко второму чтению в законопроект были внесены положения об ограничении публичного доступа ко всем данным таких предприятий в электронных реестрах.

Согласно проекту, Кабмину поручат в месячный срок утвердить порядок ограничения доступа к публичным электронным реестрам в части информации о резидентах Defence City.

Заключительные положения Закона «О публичных электронных реестрах» будут дополнены нормой о том, что на время действия военного положения и в течение одного года после его окончания общий доступ ограничивается держателем соответствующего реестра в части сведений о резидентах Defence City. Это будет касаться, в частности, данных из:

  • Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований,
  • Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество,
  • Государственного земельного кадастра,
  • Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины,
  • Государственного реестра промышленных образцов Украины,
  • Государственного реестра свидетельств Украины на торговые марки и др. – а также других публичных электронных реестров, определенных Кабмином.

То есть перечень реестров, в которых будет закрыт доступ к данным о таких предприятиях, не является исчерпывающим.

Также будет установлено, что резиденты Defence City, которые по закону обязаны публиковать финансовую отчетность вместе с аудиторскими заключениями, будут размещать такую отчетность в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения либо не позднее 30 дней после утраты статуса резидента Defence City.

На период военного положения данные финансовой отчетности резидентов Defence City, полученные органами государственной статистики и другими производителями официальной статистики, не будут распространяться.

Как известно, ранее резонанс вызвал законопроект 11533, инициатором которого был Игорь Фрис, предусматривавший частичное ограничение сведений в публичных электронных реестрах относительно оборонных предприятий. Этот законопроект даже не дошел до первого чтения. При этом его инициаторы предлагали ограничить доступ только в электронных выписках, тогда как в бумажных можно было бы получить всю информацию.

Автор: Наталя Мамченко

