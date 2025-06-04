Верховная Рада рассмотрит законопроект о закрытии части данных о предприятиях ОПК в публичных реестрах

Вскоре парламент будет рассматривать изменения относительно закрытия определенных данных о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в публичных реестрах. Так, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал к принятию в целом законопроект 11533 о внесении изменений в Гражданский кодекс и некоторые другие законы относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, и некоторых других публичных электронных реестров.
Ранее этот законопроект вызвал резонанс, и ко второму чтению его переработали.
Вернуться к этому законопроекту депутаты решили на следующий день после публикации активисткой Марией Берлинской таблицы с данными украинских производителей дронов (хотя она и заявила, что эта информация «старая»).
Соавтор законопроекта 11533 Игорь Фрис перечислил основные изменения:
Так, заключительные положения Закона «О публичных электронных реестрах» будут дополнены нормой о том, что в течение действия военного положения и в течение одного года после его завершения в случаях, установленных законом, доступ к публичным электронным реестрам ограничивается в части информации (сведений) о юридических лицах, а также других сведений, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, держателем соответствующего реестра в порядке, определенном Кабмином.
Закон «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» дополнят пунктом, по которому в течение действия военного положения и в течение одного года после его завершения информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременения, предоставляемая физическим и юридическим лицам, в электронной форме (кроме информации, предоставляемой банкам на основании заключенного с техническим администратором договора об оказании сервисной услуги), в части сведений о местонахождении объекта недвижимого имущества, право на который зарегистрировано за юридическим лицом, содержит исключительно информацию о стране, области, а также не содержит информации о кадастровом номере земельного участка, право на который зарегистрировано за юридическим лицом.
Доступ к сведениям и информации, содержащимся в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, относительно недвижимого имущества, в том числе земельных участков, права на которые зарегистрированы за юрлицами, ограничивается в порядке, определенном Кабмином.
В Законе «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований» будет установлено, что в течение действия военного положения и в течение одного года со дня его завершения юридические лица, которые:
Этим юрлицам рекомендовано в течение 60 дней со дня вступления в силу этого закона принять меры по внесению изменений в ЕГР в соответствии с изменениями в закон о государственной регистрации юридических лиц, ФЛП и общественных формирований. То есть, с нормой о внесении в ЕГР данных о любом адресе, по которому обеспечивается связь с ними, в частности поступление документов от органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Соответственно, в заключительных положениях Гражданского кодекса установят, что в течение действия военного положения и в течение одного года со дня его завершения местонахождением перечисленных юридических лиц может считаться адрес, по которому обеспечивается связь с ними, в частности поступление документов от органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Закон «Об охране прав на промышленные образцы» будет дополнен новой статьей об ограничении доступа физических и юридических лиц к сведениям Реестра.
Доступ физических и юридических лиц к сведениям Реестра, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны, может быть ограничен в течение действия военного положения в Украине и в течение одного года после завершения по заявлению уполномоченного государственного органа в порядке, определенном Кабмином.
На основании письменного запроса уполномоченного государственного или правоохранительного органа, определенного Кабмином, НОИВ предоставляет сведения из Реестра относительно промышленных образцов, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, доступ к которым ограничен.
Аналогичные изменения вносятся в законы об охране прав на знаки для товаров и услуг, об охране прав на компоновку полупроводниковых изделий.
В Законе «Об охране прав на изобретения и полезные модели» будет предусмотрено, что доступ физических и юридических лиц к сведениям Государственного реестра изобретений и Государственного реестра полезных моделей о государственной регистрации изобретений (полезных моделей), связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, может быть ограничен в течение действия военного положения и в течение одного года после завершения по заявлению уполномоченного государственного органа. На основании письменного запроса уполномоченного органа, определенного Кабмином, НОИВ предоставляет сведения из реестра изобретений и реестра полезных моделей относительно изобретений (полезных моделей), связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, доступ к которым ограничен.
В Законе «Об авторском праве и смежных правах» также будет предусмотрено, что доступ физических и юридических лиц к сведениям Государственного реестра свидетельств о регистрации авторского права на произведение и Государственного реестра договоров, касающихся права автора на произведение, о государственной регистрации авторского права на произведение и договоров, которые касаются имущественных прав на произведение, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, может быть ограничен в течение действия военного положения и в течение одного года после завершения по заявлению уполномоченного государственного органа в порядке, определенном Кабмином.
На основании письменного запроса уполномоченного органа НОИВ предоставляет сведения из Государственного реестра свидетельств о регистрации авторского права на произведение или Государственного реестра договоров, которые касаются имущественных прав на произведение, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, доступ к которым ограничен.
Закон вступит в силу через 2 месяца со дня его опубликования.
За этот период, в течение 2 месяцев, правительство должно разработать и утвердить порядок ограничения доступа к публичным электронным реестрам в части информации (сведений) о юридических лицах, а также других сведений, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.
Минюсту поручается в течение 2 месяцев со дня вступления закона в силу обеспечить обнародование Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований как открытых данных.
Автор: Наталя Мамченко
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