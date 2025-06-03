В Украине запускают масштабную инвентаризацию жилья для ВПО

Общежития, санатории, базы отдыха – государство ищет потенциальное жилье для внутриперемещенных лиц.

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Украина начинает всеукраинскую инвентаризацию недвижимого имущества, которое может быть использовано для размещения внутренне перемещенных лиц (ВПО). Об этом сообщил народный депутат и глава ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПО Павел Фролов по итогам воркшопа «Жилье для ВПО: прозрачная инвентаризация и антикоррупционный контроль».

«Впервые в рамках реализации закона №4080-IX мы запускаем масштабную инвентаризацию всего жилья, которое может быть использовано для переселенцев — зафиксированного, законного и подотчетного. Закон также предусматривает создание единого реестра жилых объектов, который позволит ВПО самостоятельно видеть доступное жилье, его состояние и расположение», — подчеркнул он.

По словам депутата, государство будет системно учитывать потенциальное жилье различных форм собственности — коммунальной, государственной, общинной, бывших общежитий, санаториев, баз отдыха и других помещений, которые можно переоборудовать под проживание.

Фролов также сообщил, что уже начато создание интерактивной карты жилья, при областных военных администрациях работают комиссии по оценке технического состояния объектов, а также продолжается диалог с международными донорами по восстановлению жилья.

«Это — только начало. Мы делаем все, чтобы уже в 2025 году тысячи семей ВПО смогли выбрать удобное для себя жилье из списка проверенных объектов», — резюмировал парламентарий.

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