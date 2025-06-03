В Україні запускають масштабну інвентаризацію житла для ВПО

Гуртожитки, санаторії, бази відпочинку – держава шукає потенційне житло для внутрішньо переміщених осіб.

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Україна розпочинає всеукраїнську інвентаризацію нерухомого майна, яке може бути використане для розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомив народний та голова ТСК Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов за підсумками воркшопу «Житло для ВПО: прозора інвентаризація та антикорупційний контроль».

«Вперше в межах реалізації закону №4080-IX запускаємо масштабну інвентаризацію всього житла, яке може бути використане для переселенців – зафіксованого, законного і підзвітного. Закон також передбачає створення єдиного реєстру житлових об’єктів, який дозволить ВПО самостійно бачити наявне житло, його стан і розташування», — наголосив він.

За словами депутата, держава системно враховуватиме потенційне житло різних форм власності — комунальної, державної, громади, колишніх гуртожитків, санаторіїв, баз відпочинку та інших приміщень, що можуть бути переобладнані під проживання.

Фролов також повідомив, що вже стартувало створення інтерактивної мапи житла, при обласних військових адміністраціях працюють комісії з оцінки технічного стану об'єктів, а також триває діалог з міжнародними донорами щодо відновлення житла.

«Це – лише початок. Ми робимо все, аби вже у 2025 році тисячі родин ВПО змогли обрати зручне для себе житло зі списку перевірених об’єктів», — резюмував парламентар.

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