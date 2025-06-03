У Києві планують завершити будівництво укриттів у 23 навчальних закладах у цьому році

Ці об’єкти зводяться в межах проєкту для 37 навчальних закладів, де раніше зовсім не було укриттів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міська влада Києва у 2025 році планує завершити будівництво 23 споруд подвійного призначення, які мають захисні властивості протирадіаційного укриття. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Ці об’єкти зводяться в межах проєкту, розпочатого у 2024 році, для 37 навчальних закладів, де раніше зовсім не було укриттів. Наразі вже готова проєктно-кошторисна документація для 36 із них, а будівельно-монтажні роботи ведуться на 23 локаціях.

На трьох об’єктах роботи вже завершені.

Зведення укриттів передбачене Програмою економічного і соціального розвитку Києва на 2024–2026 роки. У закладах, де наразі немає найпростіших укриттів, адміністрації укладають договори про користування найближчими захисними спорудами інших установ.

«Крім того, цьогоріч заплановані капітальні та поточні ремонти найпростіших укриттів у 163 закладах освіти міста – у 68 школах та 95 дитсадках. Це дозволить збільшити кількість місць в укриттях і створити безпечні умови для навчання та виховання дітей в очному форматі. », — зазначив Мондриївський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.