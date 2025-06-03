В Киеве планируют завершить строительство укрытий в 23 учебных заведениях в этом году

Эти объекты возводятся в рамках проекта для 37 учебных заведений, где ранее полностью отсутствовали укрытия.

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Городские власти Киева в 2025 году планируют завершить строительство 23 сооружений двойного назначения, которые обладают защитными свойствами противорадиационного укрытия. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Эти объекты возводятся в рамках проекта, начатого в 2024 году, для 37 учебных заведений, где ранее полностью отсутствовали укрытия. На данный момент уже готова проектно-сметная документация для 36 из них, а строительно-монтажные работы ведутся на 23 локациях.

На трёх объектах работы уже завершены.

Возведение укрытий предусмотрено Программой экономического и социального развития Киева на 2024–2026 годы. В заведениях, где на данный момент нет простейших укрытий, администрации заключают договоры на использование ближайших защитных сооружений других учреждений.

«Кроме того, в этом году запланированы капитальные и текущие ремонты простейших укрытий в 163 учебных заведениях города — в 68 школах и 95 детских садах. Это позволит увеличить количество мест в укрытиях и создать безопасные условия для обучения и воспитания детей в очном формате», — отметил Мондриевский.

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