Вместо бумажных справок — электронные медзаключения: что изменится для украинцев

Государство хочет с 2025 года полностью перейти на новую цифровую модель медицинских справок.

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С 2025 года в Украине планируют ввести электронные медицинские заключения для водителей вместо бумажных справок. Верховной Раде рекомендовано принять соответствующие законопроекты №13131 и №13138.

Как сообщил народный депутат Михаил Радуцкий, нововведения соответствуют курсу государства на упрощение административных процедур и борьбу с коррупцией, ведь система исключит подделки и упростит процедуру получения водительских удостоверений.

Он считает, что нынешняя система медосмотров устарела, сложна и способствует злоупотреблениям, поскольку бумажные справки легко подделать.

Законопроекты предлагают, чтобы водители, управляющие автомобилем для личных нужд, проходили осмотр у своего семейного врача или терапевта. Осмотр у узких специалистов будет проводиться только при наличии медицинских показаний. Для профессиональных водителей сохранится медкомиссия, а осмотр у психиатра — при необходимости.

Электронное медзаключение будет вноситься в электронную систему здравоохранения, где его смогут просматривать как врачи, так и МВД, автошколы и потенциальные работодатели.

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