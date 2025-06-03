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Вместо бумажных справок — электронные медзаключения: что изменится для украинцев

22:36, 3 июня 2025
Государство хочет с 2025 года полностью перейти на новую цифровую модель медицинских справок.
Вместо бумажных справок — электронные медзаключения: что изменится для украинцев
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С 2025 года в Украине планируют ввести электронные медицинские заключения для водителей вместо бумажных справок. Верховной Раде рекомендовано принять соответствующие законопроекты №13131 и №13138.

Как сообщил народный депутат Михаил Радуцкий, нововведения соответствуют курсу государства на упрощение административных процедур и борьбу с коррупцией, ведь система исключит подделки и упростит процедуру получения водительских удостоверений.
Он считает, что нынешняя система медосмотров устарела, сложна и способствует злоупотреблениям, поскольку бумажные справки легко подделать.

Законопроекты предлагают, чтобы водители, управляющие автомобилем для личных нужд, проходили осмотр у своего семейного врача или терапевта. Осмотр у узких специалистов будет проводиться только при наличии медицинских показаний. Для профессиональных водителей сохранится медкомиссия, а осмотр у психиатра — при необходимости.

Электронное медзаключение будет вноситься в электронную систему здравоохранения, где его смогут просматривать как врачи, так и МВД, автошколы и потенциальные работодатели.

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Верховная Рада Украины водительские права медосмотр

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