В Киеве временно снимут самый большой флаг Украины для техобслуживания флагштока

Завершить все необходимые работы планируют до 4 июня.

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В понедельник, 3 июня, главный флаг Украины, который развевается на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», временно сняли в связи с проведением плановых технических работ на флагштоке. Об этом сообщили в КО «Киевзеленстрой».

Как уточнили в коммунальном объединении, запланирован монтаж дополнительных канатов для фиксации флага. Завершить все необходимые работы планируют до 4 июня.

Напомним, флагшток с самым большим государственным флагом установлен на Печерских холмах. Его высота составляет почти 90 метров, вес — 32 тонны, а размеры полотнища — 16 на 24 метра.

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