«Бронь» за $2500 – в Одесской области на взятке поймали инспектора ТЦК

Инспектор ТЦК за $2500 пообещал работнику предприятия оформление «брони».

Фото: od.npu.gov.ua

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Правоохранители разоблачили инспектора одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Одесской области, который требовал 2500 долларов США за оформление бронирования от мобилизации. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Следователи полиции совместно с СБУ задокументировали факт вымогательства и получения взятки. По данным следствия, военнослужащий пообещал работнику предприятия помочь с постановкой на воинский учет и оформлением «брони», которая освобождает от призыва.

Мужчину задержали сразу после получения всей суммы. Деньги изъяты в качестве вещественного доказательства. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием своего положения, соединенное с вымогательством.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 448 тысяч 144 гривны. Если вину докажут, инспектору грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать должности до трех лет.

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