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В Житомире мужчина с неподтвержденным «белым билетом» отказался от мобилизации, а его мать устроила скандал в ТЦК

16:36, 3 июня 2025
Военнообязанный и его мать устроили скандал в ТЦК, поскольку он отказывался ехать в учебный центр.
В Житомире мужчина с неподтвержденным «белым билетом» отказался от мобилизации, а его мать устроила скандал в ТЦК
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В Житомире военнообязанный получил повестку, но категорически отказался от мобилизации. Приговор по делу №295/10842/23 вынес Богунский районный суд Житомира.

В материалах дела указано, что житель Житомира в июне 2023 года получил повестку, однако уклонился от военной службы.

Во время судебного заседания обвиняемый вину не признал. Он заявил, что опоздал в ТЦК, потому что «проспал». Когда ему предложили поехать в учебный центр и сообщили о уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, мужчина и его мать устроили скандал и вызвали полицию.

На суде мать обвиняемого заявила, что ее сын не может служить, поскольку имеет проблемы со здоровьем. Она настаивала, что у мужчины есть «белый билет» и утверждала, что именно она вызвала полицию, потому что ее сыну «угрожали уголовной ответственностью за уклонение от мобилизации». Также она требовала, чтобы военный из ТЦК ехал на службу вместе с ее сыном.

В то же время указано, что суд не получил никаких медицинских документов, которые подтверждали бы заявления матери и ее сына.

Военные ТЦК и полицейский в суде сообщили, что женщина в помещении ТЦК вела себя агрессивно, а ее сын отказался ехать в учебный центр.

«Военный предупреждал обвиняемого об уголовной ответственности за отказ прибыть в пункт сбора. Обвиняемый вызвал полицию, потому что считал, что его незаконно принуждают служить. Военнослужащий ТЦК вел разговор о том, что обвиняемому, по его просьбе, несколько раз — 2-3 — предоставлялась отсрочка и переносилось его прибытие по семейным обстоятельствам. А в этот раз оснований для отсрочки уже не было», — говорится в материалах суда.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.

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