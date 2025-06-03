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У Житомирі чоловік з непідтвердженим «білим білетом» відмовився від мобілізації, а його мати влаштувала скандал в ТЦК

16:36, 3 червня 2025
Військовозобов’язаний та його мати влаштували скандал у ТЦК, оскільки він відмовлявся їхати до навчального центру.
У Житомирі чоловік з непідтвердженим «білим білетом» відмовився від мобілізації, а його мати влаштувала скандал в ТЦК
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У Житомирі військовозобов’язаний отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації. Вирок у справі №295/10842/23 виніс Богунський районний суд Житомира.

У матеріалах справи вказується, що житель Житомира у червні 2023 року отримав повістку, проте ухилився від військової служби.

Під час судового засідання обвинувачений провину не визнав. Він заявив, що запізнився до ТЦК, бо «проспав». Коли йому пропонували поїхати до навчального центру та повідомили про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації, чоловік та його мати вчинили скандал і викликали поліцію.

На суді мати обвинуваченого заявила, що її син не може служити, оскільки має проблеми зі здоров’ям. Вона наполягала, що у чоловіка є «білий білет» та заявила, що це вона викликала поліцію, оскільки її сину «погрожували кримінальною відповідальністю за ухилення від мобілізації». Також вона вимагала, щоб військовий ТЦК їхав на службу разом із її сином.

Водночас вказується, що суд не отримав жодних медичних документів, які б посвідчували заяви матері та її сина.

Військові ТЦК та поліцейський на суді повідомили, що жінка у приміщенні ТЦК поводилась агресивно, а її син відмовився їхати до навчального центру.

«Військовий попереджав обвинуваченого про кримінальну відповідальність за відмову від прибуття до пункту збору. Обвинувачений викликав поліцію, тому що вважав, що його незаконно змушують служити. Військовослужбовець ТЦК вів розмову, що обвинуваченому, на його прохання, декілька раз 2-3 надавалась відстрочка і переносилось його прибуття через сімейні обставини. А на цей раз вже не було підстав для надання відстрочки не було», — йдеться у матеріалах суду.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України і призначив йому покарання 4 роки позбавлення волі.

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