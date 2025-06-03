КПІ навчатиме фахівців з державного гарантування якості в ОПК

За узгодженням Міноборони, КПІ готує кадри для контролю якості продукції для війська.

Фото: mod.gov.ua

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Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського запускає нову освітню програму з підготовки фахівців у сфері державного гарантування якості для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Навчання відбуватиметься у тісній співпраці з Міноборони згідно з підписаним меморандумом. Після завершення навчання спеціалісти впроваджуватимуть систему менеджменту якості за стандартами НАТО безпосередньо на підприємствах ОПК. Також вони стежитимуть за тим, щоб українські виробники дотримувались вимог щодо взаємного визнання якості продукції у співпраці з країнами-партнерами.

Для цього в КПІ розробили спеціалізовану навчальну програму та залучили сучасну лабораторну базу, що дозволяє моделювати реальні виробничі процеси. Такий підхід забезпечить практичну підготовку кадрів до викликів у сфері оборонного виробництва.

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