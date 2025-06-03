КПИ будет обучать специалистов по государственному обеспечению качества в ОПК

По согласованию Минобороны, КПИ готовит кадры для контроля качества продукции для войска.

Фото: mod.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского запускает новую образовательную программу по подготовке специалистов в сфере государственного обеспечения качества для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Обучение будет проходить в тесном сотрудничестве с Минобороны согласно подписанному меморандуму. После завершения обучения специалисты будут внедрять систему менеджмента качества по стандартам НАТО непосредственно на предприятиях ОПК. Также они будут следить за тем, чтобы украинские производители придерживались требований по взаимному признанию качества продукции в сотрудничестве со странами-партнерами.

Для этого в КПИ разработали специализированную учебную программу и привлекли современную лабораторную базу, позволяющую моделировать реальные производственные процессы. Такой подход обеспечит практическую подготовку кадров к вызовам в сфере оборонного производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.