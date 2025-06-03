Украина готовится к третьему этапу реформы НУШ: старшая школа изменится с 2027 года

Министерство образования и науки завершает подготовку к запуску третьего этапа реформы Новой украинской школы — реформы старшей школы. С 1 сентября 2027 года старшеклассники смогут самостоятельно выбирать не только предметы для изучения, но и учебное заведение — академический лицей или профессиональный/фаховый колледж.
Цель изменений — предоставить каждому старшекласснику возможность строить индивидуальную образовательную траекторию в зависимости от интересов, способностей и будущих профессиональных планов.
«Ученики старшей школы — оооочень разные. У них разные образовательные потребности, мотивация и темп обучения. А чтобы каждый смог раскрыть свой потенциал, важно выбрать то учреждение, которое лучше всего соответствует интересам, способностям и карьерным планам», — отмечают в МОН.
В настоящее время в МОН в видео рассказали, что такое академический лицей и каковы его ключевые преимущества.
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