Украина готовится к третьему этапу реформы НУШ: старшая школа изменится с 2027 года

С 1 сентября 2027 года старшеклассники смогут самостоятельно выбирать не только предметы для изучения, но и учебное заведение.

Источник фото: nus.org.ua

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Министерство образования и науки завершает подготовку к запуску третьего этапа реформы Новой украинской школы — реформы старшей школы. С 1 сентября 2027 года старшеклассники смогут самостоятельно выбирать не только предметы для изучения, но и учебное заведение — академический лицей или профессиональный/фаховый колледж.

Цель изменений — предоставить каждому старшекласснику возможность строить индивидуальную образовательную траекторию в зависимости от интересов, способностей и будущих профессиональных планов.

«Ученики старшей школы — оооочень разные. У них разные образовательные потребности, мотивация и темп обучения. А чтобы каждый смог раскрыть свой потенциал, важно выбрать то учреждение, которое лучше всего соответствует интересам, способностям и карьерным планам», — отмечают в МОН.

В настоящее время в МОН в видео рассказали, что такое академический лицей и каковы его ключевые преимущества.

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