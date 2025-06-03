$12 тысяч за «больную жену» – чиновника Голосеевской РГА подозревают в незаконной схеме побега за границу

В Киеве бывшему заместителю начальника управления социальной и ветеранской политики Голосеевской РГА сообщили о подозрении в организации незаконной переправки мужчин за границу.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Бывшего заместителя начальника управления социальной и ветеранской политики Голосеевской райгосадминистрации подозревают в причастности к схеме незаконной переправки военнообязанных лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По версии следствия, чиновник вместе с другими участниками схемы помогал мужчинам получать документы, дающие право на выезд за пределы страны во время военного положения. В частности, речь идет об актах, которые подтверждали якобы осуществление ухода за больными родственниками.

Один из «заявителей» уже на следующий день после обращения в РГА получил акт об уходе за женой. Как выяснили правоохранители, женщина не имела никакого медицинского подтверждения о состоянии здоровья, а комиссия, которая якобы должна была проверить ситуацию, не выезжала на место.

После получения фиктивных документов мужчина выехал за границу. Стоимость такой «услуги» составляла 12 тысяч долларов США. Полученные средства делили между собой участники преступной схемы.

Чиновник уволился с работы после того, как узнал о расследовании.

Ранее сообщено о подозрении организатору схемы, который подыскивал желающих избежать мобилизации, а также одному из «клиентов», который якобы осуществлял

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