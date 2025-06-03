$12 тисяч за «хвору дружину» – посадовця Голосіївської РДА підозрюють у незаконній схемі втечі за кордон

У Києві колишньому заступнику начальника управління соціальної та ветеранської політики Голосіївської РДА повідомили про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Колишнього заступника начальника управління соціальної та ветеранської політики Голосіївської райдержадміністрації підозрюють у причетності до схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За версією слідства, посадовець разом з іншими учасниками схеми допомагав чоловікам отримувати документи, що давали право на виїзд за межі країни під час воєнного стану. Зокрема, мова йде про акти, які підтверджували нібито здійснення догляду за хворими родичами.

Один зі «заявників» вже наступного дня після звернення до РДА отримав акт про догляд за дружиною. Як з’ясували правоохоронці, жінка не мала жодного медичного підтвердження про стан здоров’я, а комісія, яка нібито мала перевірити ситуацію, не виїжджала на місце.

Після отримання фіктивних документів чоловік виїхав за кордон. Вартість такої «послуги» становила 12 тисяч доларів США. Отримані кошти ділили між собою учасники злочинної схеми.

Посадовець звільнився з роботи після того, як дізнався про розслідування.

Раніше повідомлено про підозру організатору схеми, який підшукував охочих уникнути мобілізації, а також одному з «клієнтів», який нібито здійснював догляд за хворою дружиною.

Справу розслідують за ч. 3 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинене групою осіб за попередньою змовою та з корисливих мотивів.

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