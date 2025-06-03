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На Закарпатті інспектор сервісного центру вимагав хабар за успішну здачу іспиту на права

21:42, 3 червня 2025
Після невдалого складання практичного іспиту, жінці повідомили, що без дачі хабара самостійно вона його не складе.
На Закарпатті інспектор сервісного центру вимагав хабар за успішну здачу іспиту на права
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На Закарпатті викрили працівника територіального сервісного центру, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди.

Згідно матеріалів досудового розслідування, жителька Закарпаття закінчила навчання з підготовки водіїв, отримала свідоцтво про закінчення автошколи та успішно склала теоретичний іспит.

Після невдалого складання практичного іспиту, жінці повідомили, що без дачі хабара самостійно вона його не складе.

Натомість, після сплати неправомірної вигоди, інспектор сервісного центру пообіцяв посприяти їй в успішному складанні практичної частини спиту.

Повідомивши про це правоохоронців, жінка погодилась з умовами, які висунув 30-річний посадовець.

Інспектор сервісного центру надав їй завчасно підготовлений маршрут і сказав добре підготуватись. 

В результаті, 30 травня, жінка успішно склала практичну частину та передала кошти інспектору, після чого його затримали правоохоронці.

Задокументували факт отримання неправомірної вигоди підозрюваним із працівники Закарпатського УДВБ НП України, за сприянням керівництва РСЦ у Львівській Івано-Франківській та Закарпатській областях під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 757 тис грн.

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