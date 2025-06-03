На Закарпатье инспектор сервисного центра требовал взятку за успешную сдачу экзамена на права

После неудачной сдачи практического экзамена, женщине сообщили, что без дачи взятки самостоятельно она его не сдаст.

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В Закарпатье разоблачили сотрудника территориального сервисного центра, которого подозревают в получении неправомерной выгоды.

Согласно материалам досудебного расследования, жительница Закарпатья прошла обучение по подготовке водителей, получила свидетельство об окончании автошколы и успешно сдала теоретический экзамен.

После неудачной попытки сдать практический экзамен, женщине сообщили, что без взятки она самостоятельно его не сдаст.

Вместо этого, после уплаты неправомерной выгоды, инспектор сервисного центра пообещал помочь ей успешно сдать практическую часть экзамена.

Сообщив об этом правоохранителям, женщина согласилась на условия, выдвинутые 30-летним должностным лицом.

Инспектор сервисного центра заранее предоставил ей подготовленный маршрут и посоветовал хорошо подготовиться.

В результате, 30 мая женщина успешно сдала практическую часть и передала деньги инспектору, после чего его задержали правоохранители.

Факт получения неправомерной выгоды был задокументирован сотрудниками Закарпатского управления внутренней безопасности НП Украины при содействии руководства РСЦ во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях под процессуальным руководством Мукачевской окружной прокуратуры.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 757 тыс. грн.

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