Высший антикоррупционный суд получил новых судей – фамилии

Татьяна Литвинко и Елена Чернова теперь судьи Высшего антикоррупционного суда.

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Президент Владимир Зеленский 3 июня 2025 года подписал Указ о назначении двух новых судей Высшего антикоррупционного суда.

Согласно Указу, назначены:

ЛИТВИНКО Татьяна Владимировна

ЧЕРНОВА Елена Викторовна

Напомним, что Татьяна Литвинко ранее осуществляла правосудие в должности судьи Шосткинского горрайонного суда Сумской области, а Елена Чернова – в должности судьи Золочевского райсуда Харьковской области (была командирована в Ирпенский городской суд Киевской области).

Соответствующие представления о назначении судей Высший совет правосудия внес Президенту 20 мая.

Напомним, что Татьяна Литвинко и Елена Чернова были назначены на должности судей по итогам конкурса на должности судей ВАКС, который проходил в 2023-2025 годах.

ВККС удалось заполнить всего две из 15 вакантных должностей судей ВАКС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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