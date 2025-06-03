Высший антикоррупционный суд получил новых судей – фамилии

Президент Владимир Зеленский 3 июня 2025 года подписал Указ о назначении двух новых судей Высшего антикоррупционного суда.
Согласно Указу, назначены:
ЛИТВИНКО Татьяна Владимировна
ЧЕРНОВА Елена Викторовна
Напомним, что Татьяна Литвинко ранее осуществляла правосудие в должности судьи Шосткинского горрайонного суда Сумской области, а Елена Чернова – в должности судьи Золочевского райсуда Харьковской области (была командирована в Ирпенский городской суд Киевской области).
Соответствующие представления о назначении судей Высший совет правосудия внес Президенту 20 мая.
Напомним, что Татьяна Литвинко и Елена Чернова были назначены на должности судей по итогам конкурса на должности судей ВАКС, который проходил в 2023-2025 годах.
ВККС удалось заполнить всего две из 15 вакантных должностей судей ВАКС.
Автор: Вячеслав Хрипун
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