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После повторной ВВК около 7% «ограниченно годных» признали непригодными к службе – Минобороны

14:55, 3 июня 2025
По данным Минобороны, еще 6-7% «ограниченно годных» после повторной ВВК признали полностью годными к службе.
После повторной ВВК около 7% «ограниченно годных» признали непригодными к службе – Минобороны
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Около 7% граждан, которые имели статус «ограниченно годных» и прошли повторную военно-врачебную комиссию, получили заключение о полной непригодности к военной службе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

По словам спикера, примерно такое же количество мужчин - еще 6-7% - признаны полностью годными к службе. Остальные военнообязанные получили статус годных к службе в подразделениях обеспечения, центрах комплектования и военных учебных заведениях.

«Сейчас процесс продолжается, прохождение ВВК продолжается. Многие граждане довольно ответственно отнеслись к этому. Скажу, что из тех, кто прошел повторную ВВК, около 7% признаны непригодными», - отметил Лазуткин.

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военные Минобороны ВВК

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