Після повторної ВЛК близько 7% «обмежено придатних» визнали непридатними до служби – Міноборони

За даними Міноборони, ще 6-7% «обмежено придатних» після повторної ВЛК визнали повністю придатними до служби.

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Близько 7% громадян, які мали статус «обмежено придатних» і пройшли повторну військово-лікарську комісію, отримали висновок про повну непридатність до військової служби. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

За словами речника, приблизно така ж кількість чоловіків — ще 6-7% — визнані повністю придатними до служби. Решта військовозобов’язаних отримали статус придатних до служби в підрозділах забезпечення, центрах комплектування та військових навчальних закладах.

«Зараз процес триває, проходження ВЛК триває. Чимало громадян доволі відповідально поставилися до цього. Скажу, що з тих, хто пройшов повторну ВЛК, близько 7% визнані непридатними», — зазначив Лазуткін.

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