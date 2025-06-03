Україна готується до третього етапу реформи НУШ: старша школа зміниться з 2027 року

З 1 вересня 2027 року старшокласники зможуть самостійно обирати не лише предмети для вивчення, а й заклад освіти.

Джерело фото: nus.org.ua

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Міністерство освіти та науки завершує підготовку до запуску третього етапу реформи Нової української школи — реформи старшої школи. З 1 вересня 2027 року старшокласники зможуть самостійно обирати не лише предмети для вивчення, а й заклад освіти — академічний ліцей або професійний/фаховий коледж.

Мета змін — надати кожному старшокласнику можливість будувати індивідуальну освітню траєкторію залежно від інтересів, здібностей і майбутніх професійних планів.

«Учні старшої школи — дууууужеее різні. У них різні освітні потреби, мотивація й темп навчання. А щоб кожен зміг розкрити свій потенціал, важливо обрати той заклад, який найкраще відповідатиме зацікавленням, здібностям та кар’єрним планам», — зазначають у МОН.

Наразі у МОН у відео розповіли, що таке академічний ліцей та які його ключові переваги:

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