У Києві тимчасово знімуть найбільший прапор України для техобслуговування флагштока

Завершити всі необхідні роботи планують до 4 червня.

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У понеділок, 3 червня, головний прапор України, який майорить на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», тимчасово знали у зв’язку з проведенням планових технічних робіт на флагштоку. Про це повідомили у КО «Київзеленбуд».

Як уточнили в комунальному об’єднанні, заплановано монтаж додаткових канатів для фіксації прапора. Завершити всі необхідні роботи планують до 4 червня.

Нагадаємо, флагшток із найбільшим державним прапором встановлений на Печерських пагорбах. Його висота становить майже 90 метрів, вага — 32 тонни, а розміри полотнища — 16 на 24 метри.

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