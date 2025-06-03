Замість паперових довідок – електронні медвисновки: що зміниться для українців

Держава хоче з 2025 року повністю перейти на нову цифрову модель медичних довідок.

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Із 2025 року в Україні планують запровадити електронні медичні висновки для водіїв замість паперових довідок. Верховній Раді рекомендують ухвалити відповідні законопроєкти №13131 та №13138.

Як повідомив народний депутат Михайло Радуцький, нововведення відповідають курсу держави на спрощення адмінпроцедур та боротьбу з корупцією, адже система унеможливить підробки й спростить процедуру отримання водійських посвідчень.

Він вважає, що сьогоднішня система медоглядів є застарілою, складною та сприяє зловживанням, адже паперові довідки легко підробити.

Законопроєкти пропонують, щоб водії, які керують авто для особистих потреб, проходили огляд у свого сімейного лікаря або терапевта. Огляд у лікарів-спеціалістів буде лише за медичними показаннями. Для професійних водіїв залишиться медкомісія, а огляд у психіатра – за потребою.

Електронний медвисновок вноситимуть до електронної системи охорони здоров’я, де його зможуть переглянути як лікарі, так і МВС, автошколи та потенційні роботодавці.

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