Вища рада правосуддя доручила Раді суддів та ДСА перевірити Печерський суд — в суді зникли дві справи, одна з яких стосувалася судді

У Раді правосуддя хочуть допомогти Печерському райсуду вирішити проблеми зі збереженням матеріалів судових справ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 19 серпня 2025 року доручила Раді суддів України та Державній судовій адміністрації здійснити перевірку організації роботи Печерського райсуду міста Києва.

Підставою для такого рішення ВРП стали обставини, які були виявлені під час розгляду дисциплінарних справ стосовно двох суддів.

Як повідомив доповідач – секретар Другої дисциплінарної палати ВРП Роман Маселко, під час розгляду у 2024-2025 роках дисциплінарної скарги Офісу Генпрокурора на дії судді Печерського райсуду столиці Олега Білоцерківця дисциплінарна палата ВРП з’ясувала, що кудись поділася кримінальна справа, до практики розгляду якої ще у 2021 році виникли претензії у Офісу Генпрокурора.

Печерський райсуд повідомив до ВРП, що встановити, де наразі знаходиться кримінальна справа, достеменно неможливо. Про результати відповідного службового розслідування, розпочатого для встановлення обставин зникнення справи, Печерський суд також не зміг повідомити щось конкретне.

Схожа ситуація виникла і після того, як 29 січня 2025 року Друга дисциплінарна палата ВРП відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Окружного адміністративного суду міста Києва Кирила Гарника.

У громадських активістів, які надіслали відповідну скаргу, виникли підозри, що під час зупинення автомобіля судді патрульними поліцейськими 2 жовтня 2022 року, Кирило Гарник перебував у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок чого стосовно судді був складений протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Відповідний протокол був переданий поліцією на розгляд Печерського райсуду Києва.

Однак 20 лютого 2023 року суд своєю постановою повернув протокол поліції для доопрацювання.

За даними Печерського райсуду, матеріали справи були повернуті поліції нарочним, тобто через представника патрульної поліції, який особисто з’явився до суду, передав в канцелярію суду нові протоколи про адміністративні правопорушення, і при цьому забрав протоколи, які підлягали доопрацьовуванню.

Принаймні саме про такий спосіб комунікації з патрульною поліцією під час засідання дисциплінарної палати членам ВРП 2 липня розповіла керівник апарату Печерського райсуду Наталія Ліннік.

Також керівник апарату повідомила, що вона особисто передала матеріали справи співробітнику поліції, однак без фіксації його персональних даних. За словами Наталії Ліннік поліцейський розписався у супровідному листі, однак де цей лист знаходиться зараз, керівнику апарату невідомо.

Втім, у патрульній поліції повідомили, що матеріали справи стосовно Кирило Гарника нарочним там не отримували. Також у поліції зазначили, що жоден з працівників поліції взагалі не уповноважений особисто приходити до суду та забирати протоколи про адміністративні правопорушення.

За даними поліції, матеріали справи надійшли з Печерського райсуду саме поштою, однак при відкритті конверту виявилося, що конверт порожній, про що було складено відповідний акт.

Таким чином, можна лише констатувати, що ані в суді, ані в поліції матеріалів справи стосовно судді немає. Відтак, розглянути протокол про адміністративне правопорушення виявилося неможливим.

У вересні-жовтні 2023 року за наказом голови Печерського райсуду було проведене службове розслідування стосовно обставин зникнення справи, яке втім не встановило чиєїсь конкретної провини.

Він запропонував звернутися до Офісу Генпрокурора з повідомленням про необхідність проведення досудового розслідування обставин зникнення справ у Печерському райсуді столиці.

Втім Вища рада правосуддя підтримала більш помірковану позицію секретаря Третьої дисциплінарної палати ВРП Олександра Сасевича, який повідомив, що у ситуації, що склалася, Раді правосуддя необхідно розібратися самостійно, враховуючи, що голова Печерського райсуду Руслан Козлов раніше вже звертався до ВРП з проханнями допомогти суду у вирішенні проблем зі зберіганням справ в суді.

Відтак, Вища рада правосуддя вирішила наступне:

доручити Раді суддів України у порядку контролю здійснити перевірку організації діяльності Печерського районного суду міста Києва, зокрема провести об’єктивну оцінку функціонування і фактичного стану організації роботи Печерського районного суду міста Києва щодо здатності забезпечення належного рівня здійснення правосуддя, незалежності судів і суддів; визначення необхідності вжиття заходів задля поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності суду; виявлення причин можливої неналежної організації роботи суду, умов, що цьому сприяють та напрацювання заходів для їх попередження і усунення з урахуванням обставин, встановлених Вищою радою правосуддя у цьому рішенні.

доручити Державній судовій адміністрації України за результатами перевірки стану організації діловодства в Печерському районному суді міста Києва розробити план заходів (матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційно-технічного характеру) щодо усунення встановлених під час перевірки порушень та забезпечити належний контроль за станом ведення діловодства в Печерському районному суді міста Києва.

запропонувати голові Печерського районного суду міста Києва та Державній судовій адміністрації України провести перевірку дотримання відповідальними працівниками Печерського районного суду міста Києва порядку формування, оформлення та зберігання справ, ведення архівної справи, а у випадку встановлення порушень Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, Інструкції про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду – застосувати відповідні заходи реагування до працівників апарату суду, які винні у допущенні таких порушень, про що повідомити Вищу раду правосуддя.

доручити Робочій групі з питань розроблення і впровадження заходів забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя після отримання інформації щодо результатів розслідування та перевірок з Печерського районного суду міста Києва, Ради суддів України та Державної судової адміністрації підготувати Вищій раді правосуддя пропозиції для вжиття подальших заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя у зв’язку з вказаними у цьому рішенні фактами.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.