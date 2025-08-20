Высший совет правосудия поручил Совету судей и ГСА проверить Печерский суд — в суде пропали два дела, одно из которых касалось судьи

В Совете правосудия хотят помочь Печерскому райсуду решить проблемы с хранением материалов судебных дел.

Высший совет правосудия 19 августа 2025 года поручил Совету судей Украины и Государственной судебной администрации осуществить проверку организации работы Печерского райсуда города Киева.

Основанием для такого решения ВСП стали обстоятельства, которые были выявлены при рассмотрении дисциплинарных дел в отношении двух судей.

Как сообщил докладчик – секретарь Второй дисциплинарной палаты ВСП Роман Маселко, во время рассмотрения в 2024-2025 годах дисциплинарной жалобы Офиса Генпрокурора на действия судьи Печерского райсуда столицы Олега Белоцерковца, дисциплинарная палата ВСП выяснила, что куда-то делось уголовное дело, к практике рассмотрения которого еще в 2021 году возникли претензии у Офиса Генпрокурора.

Печерский райсуд сообщил в ВСП, что установить, где находится уголовное дело, точно невозможно. О результатах соответствующего служебного расследования, начатого для установления обстоятельств исчезновения дела, Печерский суд также не смог сообщить что-либо конкретное.

Похожая ситуация возникла и после того, как 29 января 2025 года Вторая дисциплинарная палата ВСП открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Окружного административного суда города Киева Кирилла Гарника.

У общественных активистов, направивших соответствующую жалобу, возникли подозрения, что во время остановки автомобиля судьи патрульными полицейскими 2 октября 2022 года Кирилл Гарник находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего в отношении судьи был составлен протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) Кодекса об административных правонарушениях.

Соответствующий протокол был передан полицией на рассмотрение Печерского райсуда Киева.

Однако 20 февраля 2023 года суд своим постановлением вернул протокол полиции для доработки.

По данным Печерского райсуда, материалы дела были возвращены полиции нарочным, то есть через представителя патрульной полиции, который лично пришел в суд и передал в канцелярию суду новые протоколы об административных правонарушениях, и при этом забрал протоколы, подлежащие доработке.

По крайней мере, именно о таком способе коммуникации с патрульной полицией во время заседания дисциплинарной палаты членам ВСП 2 июля рассказала руководитель аппарата Печерского райсуда Наталья Линник.

Также руководитель аппарата сообщила, что она лично передала материалы дела сотруднику полиции, но без фиксации его персональных данных. По словам Натальи Линник, полицейский расписался в сопроводительном письме, однако, где это письмо находится сейчас, руководителю аппарата неизвестно.

Впрочем, в патрульной полиции сообщили, что материалы дела в отношении Кирилла Гарника нарочным там не получали. Также в полиции отметили, что ни один из сотрудников полиции вообще не уполномочен лично приходить в суд и забирать протоколы об административных правонарушениях.

По данным полиции, материалы дела поступили из Печерского райсуда именно по почте, однако при открытии конверта оказалось, что конверт пуст, о чем был составлен соответствующий акт.

Таким образом, можно лишь констатировать, что ни в суде, ни в полиции материалов дела в отношении судьи нет. Следовательно, рассмотреть протокол об административном правонарушении оказалось невозможным.

В сентябре-октябре 2023 года согласно приказу председателя Печерского райсуда было проведено служебное расследование по поводу обстоятельств исчезновения дела, которое, впрочем, так и не установило чьей-либо конкретной вины в произошедшем.

Он предложил обратиться в Офис Генпрокурора с уведомлением о необходимости проведения досудебного расследования обстоятельств исчезновения дел в Печерском райсуде столицы.

Впрочем, Высший совет правосудия поддержал более умеренную позицию секретаря Третьей дисциплинарной палаты ВСП Александра Сасевича, который сообщил, что в сложившейся ситуации Совету правосудия необходимо разобраться самостоятельно, учитывая, что глава Печерского райсуда Руслан Козлов ранее уже обращался в ВСП с просьбой помочь суду в решении проблем с хранением дел в суде.

Таким образом, Высший совет правосудия решил следующее:

поручить Совету судей Украины в порядке контроля осуществить проверку организации деятельности Печерского районного суда в Киеве, в частности провести объективную оценку функционирования и фактического состояния организации работы Печерского районного суда в Киеве относительно способности обеспечить должный уровень осуществления правосудия, независимости судов и судей; определению необходимости принятия мер по улучшению состояния организационного обеспечения деятельности суда; выявлению причин возможной ненадлежащей организации работы суда, условий, способствующих этому и наработки мер по их предупреждению и устранению с учетом обстоятельств, установленных Высшим советом правосудия в этом решении.

поручить Государственной судебной администрации Украины по результатам проверки состояния организации делопроизводства в Печерском районном суде города Киева разработать план мероприятий (материально-технического, кадрового, информационного, организационно-технического характера) об устранении установленных при проверке нарушений и обеспечить надлежащий контроль за состоянием ведения делопроизводства в Печерском районном суде города Киева.

предложить председателю Печерского районного суда города Киева и Государственной судебной администрации Украины провести проверку соблюдения ответственными работниками Печерского районного суда в Киеве порядка формирования, оформления и хранения дел, ведения архивного дела, а в случае установления нарушений Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах Украины, Инструкции о порядке передачи в архив местного и апелляционного суда, хранения в нем, отбора и передачи в государственные архивные учреждения и архивные отделы городских советов судебных дел и управленческой документации суда – применить соответствующие меры реагирования к работникам аппарата суда, которые виновны в допущении таких нарушений, о чем сообщить Высшему совету правосудия.

поручить Рабочей группе по разработке и внедрению мер обеспечения независимости судей и авторитета правосудия после получения информации о результатах расследования и проверок из Печерского районного суда города Киева, Совета судей Украины и Государственной судебной администрации подготовить Высшему совету правосудия предложения по принятию дальнейших мер по обеспечению авторитета правосудия в связи с указанными в этом решении фактами.

Автор: Вячеслав Хрипун

