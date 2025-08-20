Білий дім розглядає Будапешт як майданчик для мирних переговорів між Зеленським і Путіним — Politico

За інформацією джерел в адміністрації Дональда Трампа, остаточне рішення ще не ухвалене, але угорська столиця наразі є пріоритетним варіантом.

Білий дім опрацьовує можливість проведення тристоронньої зустрічі за участі США, України та Росії в угорській столиці Будапешті, повідомляє Politico з посиланням на джерела в адміністрації глави США Дональда Трампа. За їхніми словами, Секретна служба США вже готується до ймовірного саміту.

Остаточне рішення ще не ухвалене, проте саме Будапешт наразі вважається головним варіантом. Серед варіантів ще звучала Москва, яку просуває Володимир Путін, та Женева, яку пропонує Еммануель Макрон. Швейцарія навіть пообіцяла надати Путіну «імунітет» від ордера МКС, якщо переговори відбудуться там.

Для України угорська столиця є суперечливим вибором, адже нагадує про Будапештський меморандум 1994 року, що не вберіг державу від російської агресії. Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі в Білому домі заявив, що переговори Зеленського і Путіна можуть відбутися вже найближчими тижнями.

Російська сторона поки гальмує процес. Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва не виключає переговорів, але наполягає на їхньому поступовому проведенні — від експертного рівня до зустрічі лідерів.

Прес-секретарка Білого дому Каролін Лівітт підтвердила, що обидва лідери висловили готовність до переговорів. За її словами, двостороння зустріч Зеленського й Путіна може передувати тристоронньому саміту з участю Трампа.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що розпочинає підготовку до переговорів між Президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним, які пройдуть у два етапи.

За словами американського лідера, спершу має відбутися двостороння зустріч Зеленського та Путіна, місце проведення якої ще узгоджується. Після цього планується тристоронній саміт за участі двох лідерів і Трампа.

«Це дуже хороший, ранній крок для війни, яка триває майже чотири роки», — заявив Трамп.

Він також повідомив, що підготовку переговорів координують віце-президент США Джей Ді Ванс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.

Відмітимо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-яких форматів переговорів, включно з двосторонньою зустріччю з Росією на рівні лідерів.

Пізніше стало відомо, що Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом запропонував організувати зустріч із Зеленським у Москві для обговорення мирного врегулювання. Зеленський відразу відхилив пропозицію Путіна про зустріч у Москві.

