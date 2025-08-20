Белый дом рассматривает Будапешт как площадку для мирных переговоров между Зеленским и Путиным — Politico

По информации источников в администрации Дональда Трампа, окончательное решение еще не принято, но венгерская столица является приоритетным вариантом.

Источник фото: Doug Mills/The New York Times

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Белый дом прорабатывает возможность проведения трехсторонней встречи с участием США, Украины и России в венгерской столице Будапеште, сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации главы США Дональда Трампа. По их словам, Секретная служба США уже готовится к вероятному саммиту.

Окончательное решение еще не принято, однако именно Будапешт на данный момент считается главным вариантом. Среди альтернатив назывались Москва, которую продвигает Владимир Путин, и Женева, предложенная Эмманюэлем Макроном. Швейцария даже пообещала предоставить Путину «иммунитет» от ордера МУС, если переговоры состоятся там.

Для Украины венгерская столица является спорным выбором, ведь она напоминает о Будапештском меморандуме 1994 года, который не уберег страну от российской агрессии. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи в Белом доме заявил, что переговоры Зеленского и Путина могут состояться уже в ближайшие недели.

Российская сторона пока тормозит процесс. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает переговоров, но настаивает на их постепенном проведении — от экспертного уровня до встречи лидеров.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что оба лидера выразили готовность к переговорам. По ее словам, двусторонняя встреча Зеленского и Путина может предшествовать трехстороннему саммиту с участием Трампа.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о начале подготовки к переговорам между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным, которые пройдут в два этапа.

По словам американского лидера, сначала должна состояться двусторонняя встреча Зеленского и Путина, место проведения которой еще согласовывается. После этого планируется трехсторонний саммит с участием двух лидеров и Трампа.

«Это очень хороший, ранний шаг для войны, которая длится почти четыре года», — заявил Трамп.

Он также сообщил, что подготовку переговоров координируют вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым форматам переговоров, включая двустороннюю встречу с Россией на уровне лидеров.

Позже стало известно, что Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом предложил организовать встречу с Зеленским в Москве для обсуждения мирного урегулирования. Зеленский сразу отклонил предложение Путина о встрече в Москве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.