Ексначальник ДСНС на Вінниччині змушував підлеглих рятувальників будувати йому будинки — ДБР

10:17, 20 серпня 2025
ДБР повідомило про підозру колишньому керівнику ДСНС у Вінницькій області, який понад пів року використовував підлеглих як безоплатну робочу силу для будівництва та ремонтів власних об’єктів.
Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому начальнику Головного управління ДСНС у Вінницькій області. Слідство встановило, що упродовж червня 2024 – березня 2025 року він примушував п’ятьох рятувальників працювати на його особистих будівництвах та ремонтах у Вінницькій та Харківській областях.

Правоохоронці зафіксували щонайменше чотири об’єкти, де підлеглі виконували роботи замість своїх службових обов’язків. Будівництво велося як у робочий, так і в позаробочий час.

Колишній посадовець понад 15 років очолював обласне управління ДСНС, а з весни 2025 року перебуває на пенсії. Наразі він займає керівну посаду у комунальному підприємстві Вінниці.

Під час обшуків слідчі вилучили документи на право власності, довідки про інвалідність, 10 тис. євро, мобільний телефон, сервер відеоспостереження та цифрові носії.

Чоловіку інкримінують вербування людей з метою експлуатації, вчиненому з використанням службового становища щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 149 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 2,49 млн грн.

Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, які могли бути причетні до протиправної діяльності. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генпрокурора.

