Экс-начальник ГСЧС на Винниччине заставлял подчиненных спасателей строить ему дома — ГБР

ГБР сообщило о подозрении бывшему руководителю ГСЧС в Винницкой области, который более полугода использовал подчинённых как бесплатную рабочую силу для строительства и ремонтов собственных объектов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему начальнику Главного управления ГСЧС в Винницкой области. Следствие установило, что в течение июня 2024 – марта 2025 года он принуждал пятерых спасателей работать на его личных стройках и ремонтах в Винницкой и Харьковской областях.

Правоохранители зафиксировали как минимум четыре объекта, где подчинённые выполняли работы вместо своих служебных обязанностей. Строительство велось как в рабочее, так и во внерабочее время.

Бывшее должностное лицо более 15 лет возглавлял областное управление ГСЧС, а с весны 2025 года находится на пенсии. В настоящее время он занимает руководящую должность в коммунальном предприятии Винницы.

Во время обысков следователи изъяли документы на право собственности, справки об инвалидности, 10 тыс. евро, мобильный телефон, сервер видеонаблюдения и цифровые носители.

Мужчине инкриминируют вербовку людей с целью эксплуатации, совершённую с использованием служебного положения в отношении нескольких лиц (ч. 2 ст. 149 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 2,49 млн грн.

Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, которые могли быть причастны к противоправной деятельности. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генпрокурора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.