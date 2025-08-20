Практика судів
У Держпраці пояснили, чи може роботодавець відмовити кандидату на посаду у прийнятті на роботу через куріння

07:54, 20 серпня 2025
Куріння належить до особистих звичок, а не до професійних характеристик, крім випадків, коли це не відноситься до окремих професій (наприклад, дегустатори-парфумери), де куріння є несумісним з виконанням професійних обов'язків.
Тема дискримінації при працевлаштуванні залишається надзвичайно важливою у сучасному суспільстві. Звичка палити вважається особистою справою людини, яка належить до сфери приватного життя.

Водночас відомо, що куріння шкодить здоров’ю, знижує працездатність та може створювати ризики для інших працівників через пасивне паління. Тому деякі компанії прагнуть обмежити кількість курців у колективі, мотивуючи це турботою про продуктивність та корпоративну культуру. 

У Держпраці пояснили, чи може роботодавець відмовити кандидату на посаду у прийнятті на роботу на тій підставі, що той курить.

Зазначається, що відповідно до ст. 22 КЗпП власник або уповноважений ним орган, фізична особа, яка використовує найману працю, має право вільного вибору серед кандидатів на зайняття робочого місця (посади).

Забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, тобто відмова без будь-яких мотивів або з підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника, або з інших підстав, не передбачених законом.

Згідно з приписами статті 22 КЗпП забороняється відмова у прийнятті на роботу з причин, які не стосуються кваліфікації, освіти, досвіду або інших професійних якостей.

Куріння належить до особистих звичок, а не до професійних характеристик, крім випадків, коли це не відноситься до окремих професій (наприклад, дегустатори- парфумери), де куріння є не сумісним з виконанням професійних обов'язків

Немотивована відмова у прийнятті на роботу через куріння може бути кваліфікована як дискримінація.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
