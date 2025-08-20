В Гоструда объяснили, может ли работодатель отказать кандидату на должность в принятии на работу из-за курения

Курение относится к личным привычкам, а не к профессиональным характеристикам, кроме случаев, когда это не относится к отдельным профессиям (например, дегустаторы-парфюмеры), где курение несовместимо с исполнением профессиональных обязанностей.

Тема дискриминации при трудоустройстве остается очень важной в современном обществе. Привычка курить считается личным делом человека, относящегося к сфере частной жизни.

В то же время известно, что курение вредит здоровью, снижает работоспособность и может создавать риски для других работников из-за пассивного курения. Поэтому некоторые компании стремятся ограничить количество курильщиков в коллективе, мотивируя это заботой о продуктивности и корпоративной культуре.

В Гоструда объяснили, может ли работодатель отказать кандидату на должность в принятии на работу на том основании, что тот курит.

Отмечается, что согласно ст. 22 КЗоТ владелец или уполномоченный им орган, физическое лицо, использующее наемный труд, имеет право свободного выбора среди кандидатов на занятие рабочего места (должности).

Запрещается необоснованный отказ в принятии на работу, то есть отказ без каких-либо мотивов или по основаниям, не относящимся квалификации или профессиональным качествам работника, или по другим основаниям, не предусмотренным законом.

Согласно предписаниям статьи 22 КЗоТ запрещается отказ в принятии на работу по причинам, не относящимся к квалификации, образованию, опыту или другим профессиональным качествам.

Немотивированный отказ в принятии на работу из-за курения может быть квалифицирован как дискриминация.

