Священник спрятал мужчину под рясой, чтобы провезти через границу – видео

08:31, 20 августа 2025
На Закарпатье священнослужитель пытался переправить мужчину призывного возраста через границу за $10 тысяч.
Пограничники Чопского отряда раскрыли схему незаконного переправления военнообязанных за границу, к которой был причастен священнослужитель Украинской православной церкви. Об этом пишут в ГПСУ.

В Ужгородском районе пограничный наряд остановил автомобиль Mercedes, который двигался в направлении границы со Словакией. За рулем находился 50-летний мужчина, представивший удостоверение священнослужителя одного из монастырей Закарпатья.

Во время осмотра машины пограничники обнаружили скрытого «пассажира» — 41-летнего жителя Сумщины. Мужчину спрятали на заднем сиденье под рясами, чтобы он смог незамеченным пересечь контрольные посты.

В ходе опроса священнослужитель признался, что согласился за денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов США довезти мужчину до границы. «Клиент» должен был рассчитаться после успешного пересечения госграницы. Для этого монах забрал его в Киеве и спрятал под обрядовым облачением.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции. В действиях священнослужителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу). В то же время «пассажир» будет отвечать по ст. 204-1 КУоАП — незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины.

пограничники Государственная пограничная служба военнообязанный граница пересечение границы

