В каких случаях при выключении света нельзя торговать без РРО — разъяснение налоговой

Налоговая служба в своем разъяснении подчеркнула, что в случае неисправности кассового аппарата или отключения света не разрешается производить денежные расчеты без соответствующего резервного оборудования или учетных документов.

Сфера применения регистраторов расчетных операций регулируется законодательством достаточно чётко, и даже отключение электроэнергии не освобождает предпринимателей от соблюдения этих норм. В определённых случаях допускается работа без РРО или ПРРО, но есть ситуации, когда торговля без них является нарушением и может привести к значительным штрафным санкциям.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области разъясняет, в каких случаях при отключении света нельзя торговать без РРО.

Указывается, что правовые основы применения регистраторов расчетных операций и программных регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг определены Законом Украины от 06.07.1995 №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Согласно п. 2 разд. III Порядка регистрации и применения регистраторов расчетных операций, применяемых для регистрации расчетных операций за товары (услуги), утверждённого приказом Минфина от 14.06.2016 №547, субъект хозяйствования может принять решение о том, что в случае выхода из строя РРО или отключения электроэнергии проведение расчетных операций не осуществляется до момента надлежащего подключения резервного РРО или включения электроэнергии, о чём указывается в заявлении о регистрации регистраторов расчетных операций по форме №1-РРО. В таком случае субъект хозяйствования имеет право не регистрировать и не хранить книги учёта расчетных операций (далее – КУРО) и расчетные книжки.

Для таких РРО в регистрационном удостоверении указывается: «КУРО на этот РРО не регистрировалась. В случае выхода из строя РРО или отключения электроэнергии проведение расчетных операций не осуществляется».

Такие субъекты хозяйствования не имеют права осуществлять расчетные операции в случае выхода из строя РРО или временного отсутствия электроэнергии.

Согласно п. 1 главы 1 разд. II Порядка регистрации и ведения расчетных книжек, книг учёта расчетных операций, утверждённого Приказом №547 (далее – Порядок КУРО), субъекты хозяйствования, которые в соответствии с решениями, утверждёнными собственными распорядительными документами, о том, что в случае выхода из строя РРО или отключения электроэнергии проведение расчетных операций не осуществляется до момента надлежащего подключения резервного РРО или включения электроэнергии, при необходимости и по собственному желанию могут отменить регистрацию КУРО и прекратить её применение.

Согласно пп. 1 и 3 главы 3 разд. II Порядка КУРО отмена регистрации КУРО на РРО осуществляется, в частности, по заявлению субъекта хозяйствования в случае принятия распорядительного документа о том, что в случае выхода из строя РРО или отключения электроэнергии проведение расчетных операций не осуществляется до момента надлежащего подключения резервного РРО или включения электроэнергии.

Заявление об отмене регистрации КУРО (далее – заявление №2-КУРО) субъект хозяйствования подаёт в контролирующий орган по месту регистрации КУРО не позднее двух рабочих дней с момента возникновения основания для отмены.

Должностное лицо контролирующего органа не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления №2-КУРО проводит отмену регистрации КУРО путём внесения данных в информационно-телекоммуникационную систему ГНС.

Пунктом 2 главы 3 разд. II Порядка РРО установлено, что в случае изменения данных о субъекте хозяйствования, указываемых в регистрационном удостоверении, субъект хозяйствования или его представитель в течение пяти рабочих дней, следующих за днём, когда произошли изменения или возникли другие основания для замены регистрационного удостоверения, подаёт в контролирующий орган по месту регистрации РРО регистрационное заявление №1-РРО с отметкой «Перерегистрация» и регистрационное удостоверение.

После получения документов, при отсутствии оснований для отказа, должностное лицо контролирующего органа не позднее двух рабочих дней со дня подачи регистрационного заявления проводит перерегистрацию РРО путём внесения изменений в информационно-телекоммуникационную систему ГНС и выдаёт субъекту хозяйствования новое регистрационное удостоверение.

Таким образом, субъект хозяйствования может уведомить контролирующий орган о принятии решения о неприменении КУРО следующим образом:

1. На этапе регистрации РРО путём проставления соответствующей отметки в разд. 8 заявления №1-РРО о том, что КУРО на этот РРО не регистрируется.

В регистрационном удостоверении в таком случае контролирующий орган указывает, что КУРО на этот РРО не регистрировалась.

2. В процессе эксплуатации РРО путём подачи заявления №2-КУРО для отмены регистрации КУРО, зарегистрированной на этот РРО.В таком случае после подачи субъектом хозяйствования в контролирующий

орган заявления №1-РРО с отметкой «Перерегистрация» и регистрационного удостоверения, контролирующий орган выдаёт субъекту хозяйствования новое регистрационное удостоверение, в котором указывается, что КУРО на этот РРО не регистрировалась.

В случаях выхода из строя РРО или отключения электроэнергии проведение расчетных операций через РРО без зарегистрированной КУРО не осуществляется до момента надлежащего подключения резервного РРО или включения электроэнергии.

