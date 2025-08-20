В Киеве частично ограничат движение по Набережному шоссе

На Набережном шоссе в Киеве 20 августа ограничат движение из-за ремонта колодца.

В среду, 20 августа, на Набережном шоссе в направлении от моста Метро до Почтовой площади частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Ограничения связаны с ремонтом ливнеприемного колодца, который будут проводить работники КП ШЕУ Печерского района возле пешеходного моста.

В «Киевавтодоре» извинились за временные неудобства и призвали водителей учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов.

