У Києві частково обмежать рух Набережним шосе

На Набережному шосе в Києві 20 серпня обмежать рух через ремонт колодязя.

У середу, 20 серпня, на Набережному шосе в напрямку від моста Метро до Поштової площі частково обмежать рух транспорту. Про це повідомили в комунальній корпорації «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з ремонтом зливоприймального колодязя, який проводитимуть працівники КП ШЕУ Печерського району біля пішохідного мосту.

У «Київавтодорі» вибачилися за тимчасові незручності та закликали водіїв враховувати ці обмеження під час планування своїх маршрутів.

