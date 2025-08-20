Практика судів
У Києві частково обмежать рух Набережним шосе

07:00, 20 серпня 2025
На Набережному шосе в Києві 20 серпня обмежать рух через ремонт колодязя.
У середу, 20 серпня, на Набережному шосе в напрямку від моста Метро до Поштової площі частково обмежать рух транспорту. Про це повідомили в комунальній корпорації «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з ремонтом зливоприймального колодязя, який проводитимуть працівники КП ШЕУ Печерського району біля пішохідного мосту.

У «Київавтодорі» вибачилися за тимчасові незручності та закликали водіїв враховувати ці обмеження під час планування своїх маршрутів.

Київ дороги транспорт

