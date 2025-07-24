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АМКУ потрібні зміни у підходах до звітності, обчислення економічного ефекту та стягнення штрафів — Рахункова палата

16:21, 24 липня 2025
Після аналізу звіту АМКУ Рахункова палата надала низку рекомендацій.
АМКУ потрібні зміни у підходах до звітності, обчислення економічного ефекту та стягнення штрафів — Рахункова палата
Фото: blitz.if.ua
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Рахункова палата повідомила, що проаналізувала звіт Антимонопольного комітету України за 2024 рік у частині, що стосується виконання державного бюджету та ухвалила відповідний звіт на засіданні. Про це повідомила офіційний сайт Рахункової палати.

Хоча документ в основному відповідає вимогам щодо структури та строків подання, його зміст не дає повного уявлення про реальні результати діяльності АМКУ, стану виконання інституцією окремих функцій. Про це, представляючи звіт зазначив відповідальний за аналіз член Рахункової палати Геннадій Пліс.

«Інформацію про участь Комітету у формуванні та реалізації конкурентної політики відображено у Звіті частково. Зокрема, не висвітлено його роль у досягненні стратегічної цілі щодо створення єдиної системи сприяння розвиткові конкуренції, визначеної Національною економічною стратегією. Комітет не затвердив плани діяльності на 2024 рік і на середньострокову перспективу. А частина пріоритетів його діяльності залишилася невиконаною без зазначення причин» - зазначив Геннадій Пліс.

У звіті аудитори вказують, що АМКУ не забезпечив належного обґрунтування та підтвердження економічного ефекту від своєї діяльності (6,3 млрд грн). Згідно з внутрішніми нормативними документами, АМКУ визначає цю суму шляхом застосування фіксованого коефіцієнта у розмірі 5% обсягу відповідного ринку. Такий підхід не закріплений міжнародними документами, а є внутрішнім нормативним підходом Комітету, та не має належного економічного чи наукового обґрунтування.

Серед окремих джерел наповнення бюджету Комітетом: адміністративні штрафи та санкції. Однак Звіт АМКУ не містить систематизованої інформації щодо накладення та стягнення згаданих штрафів – відсутні дані про несплачені штрафи, причини їх нестягнення чи скасування. 

До того ж, порівнюючи показники звітності за попередні періоди, Рахункова палата зазначила про зниження у 2024 році рівня надходжень до державного бюджету штрафів і пені, накладених АМКУ. У 2024 році Комітет наклав штрафи на загальну суму 1,02 млрд грн, однак реально було сплачено лише 59,2 млн грн - це менше 6%.

Загалом на кінець року сума несплачених штрафів становила 15,1 млрд грн, з яких 8,1 млрд грн — за рішеннями, що оскаржуються в судах. Зауважимо, що причиною цьому є чинна норма закону, що передбачає автоматичне зупинення виконання рішення АМКУ при його оскарженні.

За підсумками аналізу звіту АМКУ Рахункова палата надала низку рекомендацій, зокрема:

- з метою запобігання ухиленню від виконання остаточного рішення Комітету, розробити та впровадити систему заходів превентивного характеру, спрямовану на забезпечення реального виконання рішень Комітету про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу, які оскаржуються в судовому порядку;

- вдосконалити порядок розрахунку, обґрунтування та уточнення  оцінки економічного ефекту діяльності АМКУ;

-  удосконалити структуру річного звіту — передбачити розділи, присвячені сприянню розвиткові конкуренції, впливу діяльності Комітету на виконання держбюджету, повноти інформації щодо виконання бюджетної програми, інформації щодо проблемних питань діяльності АМКУ.

Присутній на засіданні керівник апарату АМКУ Олександр Гладський, подякував Рахунковій палаті за об’єктивне проведення аудиту і зазначив, що виявлені недоліки допоможуть Комітету удосконалити свою діяльність.

Звіт та рішення за результатами аналізу будуть опубліковані на офіційному веб-сайті Рахункової палати та надіслані Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Антимонопольному комітету України.

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АМКУ Рахункова палата

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