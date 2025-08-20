Практика судов
  1. Суд инфо

ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей еще до двух судов

07:18, 20 августа 2025
Судьи, которые намеревались отправиться в другой суд, должны подать в ВККС согласие, к которому добавить свои документы.
ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей еще до двух судов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей назначила вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Берестинский районный суд Харьковской области - 1 судьи; в Житомирский районный суд Житомирской области – 3 судей.

Рассмотрение вопроса пройдет 10 сентября в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судьи, которые намеревались отправиться в другой суд, должны подать в ВККС согласие, к которому добавить свои документы.

Ранее ВККС рекомендовала командировать судьей в Киево-Святошинский райсуд Киевской области и Смелянский горрайонный суд Черкасской области.

Также ВККС рекомендует откомандировать 9 судей в другие суды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рассмотрение законопроекта о Военном омбудсмене откладывается из-за политических споров

Военный омбудсмен Ольга Решетилова остается без реальных механизмов защиты прав военнослужащих из-за того, что депутаты до сих пор не смогли принять соответствующий законопроект.

Еще нет определенности, будет ли новая программа МВФ или мы будем идти по действующей программе – Сергей Марченко

Будет ли новая программа МВФ – зависит от ситуации с безопасностью в Украине.

«Это такой комплексный механизм, который нужно через многие разные органы вместе трекать» — министр экономики Алексей Соболев о моратории на проверки бизнеса

«Мы договариваемся о разнообразных внутренних дашбордах, чтобы постоянно трекать и постоянно там актуализировать» – министр экономики Алексей Соболев пояснил, как будет работать мораторий на проверки бизнеса.

Чиновники США и Европы начали работу по укреплению украинской армии – Bloomberg

Гарантии, которые будут конкретизированы представителями армии и разведки, направлены на то, чтобы позволить Украине наращивать численность войск без ограничений.

«Я его задержала, что делать с ним дальше» – полицейские обвинили водителя в употреблении наркотиков, но вместо медосмотра отвезли его в ТЦК

Суд указал, что требование полицейского о прохождении водителем осмотра на состояние опьянения без фактического установления этих признаков или вообще при их отсутствии, необоснованно и безосновательно.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва