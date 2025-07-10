ВККС рекомендует откомандировать 9 судей в другие суды

ВККС решила внести в ВСП представление с рекомендацией о досрочном прекращении командировки судей Бахмутского горрайонного суда Донецкой области в Дружковский городской суд Донецкой области и одновременной их командировке.

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Первая палата Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрела вопрос о командировке и досрочном прекращении командировки судей. Об этом сообщает официальный сайт ВККС.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о досрочном прекращении командировки судей Бахмутского горрайонного суда Донецкой области в Дружковский городской суд Донецкой области и одновременной их командировке сроком на один год:

Давидовской Татьяны Владимировны — в Соборный районный суд города Днепра;

Конопленко Ольги Сергеевны — в Соборный районный суд города Днепра;

Мединцевой Нины Михайловны — в Покровский районный суд города Кривого Рога;

Рыбкиной Натальи Николаевны — в Покровский районный суд города Кривого Рога;

Феняка Александра Романовича — в Покровский районный суд города Кривого Рога;

Фроловой Натальи Николаевны — в Саксаганский районный суд города Кривого Рога;

Шевченко Лилии Владимировны — в Покровский районный суд города Кривого Рога.

Также в связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Лисичанского городского суда Луганской области Шевченко Марины Александровны — в Петропавловский районный суд Днепропетровской области.

В связи с выявлением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Лубенского горрайонного суда Полтавской области Пилипчука Николая Николаевича — в Броварской горрайонный суд Киевской области.

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