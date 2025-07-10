Практика судів
  1. В Україні

ВККС рекомендує відрядити 9 суддів до інших судів

21:11, 10 липня 2025
ВККС вирішила внести до ВРП подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження суддів Бахмутського міськрайонного суду Донецької області до Дружківського міського суду Донецької області та одночасне їх відрядження.
ВККС рекомендує відрядити 9 суддів до інших судів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перша палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянута питання про відрядження та дострокове закінчення відрядження суддів. Про це інформує офіційний сайт ВККС.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження суддів Бахмутського міськрайонного суду Донецької області до Дружківського міського суду Донецької області та одночасне їх відрядження строком на один рік:

Давидовської Тетяни Володимирівни до Соборного районного суду міста Дніпра;

Конопленко Ольги Сергіївни до Соборного районного суду міста Дніпра;

Медінцевої Ніни Михайлівни до Покровського районного суду міста Кривого Рогу;

Рибкіної Наталі Миколаївни до Покровського районного суду міста Кривого Рогу;

Феняка Олександра Романовича до Покровського районного суду міста Кривого Рогу;

Фролової Наталі Миколаївни до Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу;

Шевченко Лілії Володимирівни до Покровського районного суду міста Кривого Рогу.

Також у зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Лисичанського міського суду Луганської області Шевченко Марини Олександрівни до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Пилипчука Миколи Миколайовича до Броварського міськрайонного суду Київської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

ВККС ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Цифри шокують»: Данило Гетманцев обурився спецпенсіями суддів у 320-390 тисяч грн

Запит до Пенсійного фонду Данило Гетманцев зробив на фоні підготовки до розгляду законопроекту про скасування спецпенсій працюючим прокурорам.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив хороші новини для білого бізнесу

Хороші новини для білого бізнесу – вилучили один з найбільших обсягів підроблених акцизних марок – Генпрокурор Руслан Кравченко.

У разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці санкції можна буде накладати на кораблі та літаки – Комітет рекомендував прийняти закон

Верховна Рада ухвалить закон, який дозволятиме накладати санкції не лише на фізичних осіб та підприємства, а також і на літаки та кораблі у разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці.

Тести на знання історії української державності можуть містити помилки – ВККС закликала кандидатів писати звернення

ВККС не виключає, що тестові запитання для кандидатів в судді можуть містити помилки, тому вони можуть звертатися з цього приводу до Комісії.

У Вищій раді правосуддя вирішили публічно з’ясувати, хто «заробляє на дисциплінарних справах» – черговий конфлікт між членами Ради правосуддя став публічним

Олена Ковбій вирішила виставити конфлікт з Романом Маселко на публіку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України