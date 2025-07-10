ВККС рекомендує відрядити 9 суддів до інших судів

ВККС вирішила внести до ВРП подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження суддів Бахмутського міськрайонного суду Донецької області до Дружківського міського суду Донецької області та одночасне їх відрядження.

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Перша палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянута питання про відрядження та дострокове закінчення відрядження суддів. Про це інформує офіційний сайт ВККС.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження суддів Бахмутського міськрайонного суду Донецької області до Дружківського міського суду Донецької області та одночасне їх відрядження строком на один рік:

Давидовської Тетяни Володимирівни до Соборного районного суду міста Дніпра;

Конопленко Ольги Сергіївни до Соборного районного суду міста Дніпра;

Медінцевої Ніни Михайлівни до Покровського районного суду міста Кривого Рогу;

Рибкіної Наталі Миколаївни до Покровського районного суду міста Кривого Рогу;

Феняка Олександра Романовича до Покровського районного суду міста Кривого Рогу;

Фролової Наталі Миколаївни до Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу;

Шевченко Лілії Володимирівни до Покровського районного суду міста Кривого Рогу.

Також у зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Лисичанського міського суду Луганської області Шевченко Марини Олександрівни до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Пилипчука Миколи Миколайовича до Броварського міськрайонного суду Київської області.

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