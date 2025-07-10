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Міністр енергетики Галущенко допускає появу приватних АЕС в Україні

15:55, 10 липня 2025
Для цього, за словами міністра, необхідно ухвалити спеціальний закон, який дозволить залучити приватні інвестиції у будівництво енергоблоків.
Міністр енергетики Галущенко допускає появу приватних АЕС в Україні
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Міністр енергетики Герман Галущенко виступає за залучення приватного капіталу до будівництва нових енергоблоків АЕС. Для цього, на його думку, Україна повинна ухвалити відповідний закон. Про це він заявив під час панельної дискусії про роль України в чистій промисловій трансформації Європи в рамках URC-2025 у Римі, передає «Інтерфакс-Україна».

«Насправді у світі багато приватних атомних станцій. Ви бачите багато компаній, які мають приватні акції. Те ж саме ми повинні зробити і в Україні», — зазначив міністр.

За словами міністра, для цього необхідно ухвалити відповідний закон.

«Нам необхідно ухвалити закон. Вибачте, це нелегко з політичної точки зору, але ми це зробимо», — зазначив він.

Галущенко також закликав не ставити в протиставлення різні джерела енергії. «Я не хочу висловлюватися таким чином, що або ядерна енергетика, або відновлювальні джерела енергії, або ядерна, або газова генерація», — наголосив міністр.

За його словами, будівництво ядерних потужностей — це складний і тривалий процес, тому паралельно слід розвивати інші види генерації.

 «Наприклад, якщо вам потрібен час для будівництва одного ядерного енергоблоку, то одночасно ви можете будувати більше відновлюваних джерел енергії. Але, повірте, мені, нам потрібна генерація базового навантаження. Ми не зможемо вижити без неї», — підкреслив Галущенко.

Міністр наголосив, що саме базове навантаження критично важливе для стабільного забезпечення електроенергією промисловості.

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енергетика АЕС

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