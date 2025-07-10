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Министр энергетики Галущенко допускает появление частных АЭС в Украине

15:55, 10 июля 2025
Для этого, по словам министра, необходимо принять специальный закон, позволяющий привлечь частные инвестиции в строительство энергоблоков.
Министр энергетики Галущенко допускает появление частных АЭС в Украине
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Министр энергетики Герман Галущенко выступает за привлечение частного капитала к строительству новых энергоблоков АЭС. По его мнению, для этого Украина должна принять соответствующий закон. Об этом он заявил во время панельной дискуссии о роли Украины в чистой промышленной трансформации Европы в рамках URC-2025 в Риме, передает «Интерфакс-Украина».

«На самом деле в мире много частных атомных станций. Вы видите множество компаний с частными акциями. То же самое мы должны сделать и в Украине», — отметил министр.

По его словам, для этого необходимо принять соответствующий закон.

«Нам нужно принять закон. Простите, это нелегко с политической точки зрения, но мы это сделаем», — заявил он.

Галущенко также призвал не противопоставлять разные источники энергии. «Я не хочу высказываться в духе: либо ядерная энергетика, либо возобновляемые источники энергии, либо ядерная, либо газовая генерация», — подчеркнул министр.

Он отметил, что строительство ядерных мощностей — это сложный и продолжительный процесс, поэтому параллельно необходимо развивать и другие виды генерации.

«Например, если вам нужно время для строительства одного ядерного энергоблока, то одновременно вы можете строить больше возобновляемых источников энергии. Но, поверьте мне, нам нужна генерация базовой нагрузки. Мы не сможем выжить без нее», — подчеркнул Галущенко.

Министр отметил, что именно базовая нагрузка критически важна для стабильного электроснабжения промышленности.

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энергетика АЭС

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