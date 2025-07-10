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Тести на знання історії української державності можуть містити помилки – ВККС закликала кандидатів писати звернення

15:46, 10 липня 2025
ВККС не виключає, що тестові запитання для кандидатів в судді можуть містити помилки, тому вони можуть звертатися з цього приводу до Комісії.
Тести на знання історії української державності можуть містити помилки – ВККС закликала кандидатів писати звернення
Фото: ВККС
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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС) не виключають, що тестові запитання на знання історії української державності для кандидатів в судді можуть містити помилки. Тому ВККС закликала кандидатів та суддів, які мають пройти цей етап для переведення до іншого суду, писати звернення у разі виявлення цих помилок.

«До уваги кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду!

4 липня 2025 року ВККСУ оприлюднила переліки основ тестових запитань з історії української державності, із загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду (адміністративної, господарської та загальної) з правильними відповідями на них.

Відповідно до пункту 8 статті 105 Закону «Про судоустрій і статус суддів» Національна школа суддів України здійснює науково-методичне забезпечення діяльності ВККС.

Рішенням Комісії від 29 січня 2025 року Національній школі суддів доручено розробити базу тестових запитань з історії української державності в кількості не менше 700 та адаптувати базу тестових запитань із загальних знань у сфері права (не менше 500) та з кожної спеціалізації суду: адміністративної – не менше 1000, господарської – не менше 1000, загальної – не менше 1500, з метою проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

НШСУ передала Комісії базу тестових запитань з переліком правильних відповідей, які були оприлюднені на офіційному веб-сайті ВККСУ.

З огляду на значний обсяг тестових матеріалів не можна повністю виключити наявність окремих помилок в тестових запитаннях.

У разі наявності обґрунтованих зауважень до змісту тестових запитань просимо кандидатів надсилати звернення до Комісії. Всі звернення будуть ретельно розглянуті, а некоректні запитання вилучатимуться з бази. Після цього на офіційному веб-сайті ВККСУ буде розміщено оновлений варіант файлу з переліком тестових запитань та зазначеними номерами вилучених запитань» – зазначили у ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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ВККС Вища кваліфікаційна комісія суддів України

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Тести на знання історії української державності можуть містити помилки – ВККС закликала кандидатів писати звернення

ВККС не виключає, що тестові запитання для кандидатів в судді можуть містити помилки, тому вони можуть звертатися з цього приводу до Комісії.

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