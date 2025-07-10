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Тесты на знание истории украинской государственности могут содержать ошибки – ВККС призвала кандидатов писать обращения

15:46, 10 июля 2025
ВККС не исключает, что тестовые вопросы для кандидатов в судьи могут содержать ошибки, поэтому они могут обращаться по этому поводу в Комиссию.
Тесты на знание истории украинской государственности могут содержать ошибки – ВККС призвала кандидатов писать обращения
Фото: ВККС
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В Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) не исключают, что тестовые вопросы на знание истории украинской государственности для кандидатов в судьи могут содержать ошибки. Поэтому ВККС призвала кандидатов и судей, которые должны пройти этот этап для перевода в другой суд, писать обращения в случае выявления этих ошибок.

«Вниманию кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые намерены быть переведенными в другой местный суд!

4 июля 2025 года ВККСУ обнародовала перечни основ тестовых вопросов по истории украинской государственности, по общим знаниям в сфере права и по каждой специализации суда (административной, хозяйственной и общей) с правильными ответами на них.

В соответствии с пунктом 8 статьи 105 Закона «О судоустройстве и статусе судей» Национальная школа судей Украины осуществляет научно-методическое обеспечение деятельности ВККС.

Решением Комиссии от 29 января 2025 года Национальной школе судей поручено разработать базу тестовых вопросов по истории украинской государственности в количестве не менее 700 и адаптировать базу тестовых вопросов по общим знаниям в сфере права (не менее 500) и по каждой специализации суда: административной – не менее 1000, хозяйственной – не менее 1000, общей – не менее 1500, с целью проведения квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые намерены быть переведенными в другой местный суд.

НШСУ передала Комиссии базу тестовых вопросов с перечнем правильных ответов, которые были обнародованы на официальном веб-сайте ВККСУ.

Учитывая значительный объем тестовых материалов, нельзя полностью исключить наличие отдельных ошибок в тестовых вопросах.

В случае наличия обоснованных замечаний к содержанию тестовых вопросов просим кандидатов направлять обращения в Комиссию. Все обращения будут тщательно рассмотрены, а некорректные вопросы будут удаляться из базы. После этого на официальном веб-сайте ВККСУ будет размещен обновленный вариант файла с перечнем тестовых вопросов и указанными номерами удаленных вопросов», – отметили в ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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ВККС Высшая квалификационная комиссия судей Украины

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ВККС не исключает, что тестовые вопросы для кандидатов в судьи могут содержать ошибки, поэтому они могут обращаться по этому поводу в Комиссию.

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