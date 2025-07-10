Практика судов
  1. В Украине

Налоговая объяснила, кто платит за землю, если договор аренды уже завершился

20:47, 10 июля 2025
Является ли плательщиком арендной платы предприятие, которое продолжает использовать земельный участок государственной и коммунальной собственности по истечении срока действия договора аренды, если новый договор на стадии переоформления.
Налоговая объяснила, кто платит за землю, если договор аренды уже завершился
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, является ли плательщиком арендной платы субъект хозяйствования, который продолжает использовать земельный участок государственной и коммунальной собственности после окончания срока действия договора аренды, если новый договор находится на стадии переоформления.

Согласно п. 288.1 ст. 288 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755-VI основанием для начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды такого земельного участка.

В соответствии со ст. 2 Закона Украины от 6 октября 1998 года №161-XIV «Об аренде земли» с изменениями и дополнениями отношения, связанные с арендой земли, регулируются Земельным кодексом Украины, Гражданским кодексом Украины, Законом №161, законами Украины, другими нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с ними, а также договором аренды земли.

Плательщики арендной платы — землепользователи (арендаторы) земельных участков государственной и коммунальной собственности на условиях аренды.

Размер и условия внесения арендной платы устанавливаются в договоре аренды между арендодателем (собственником) и арендатором (кроме случаев консервации таких земельных участков или признания их загрязненными (потенциально загрязненными) взрывоопасными предметами).

Объект по договору аренды земли считается переданным арендодателем арендатору с момента государственной регистрации права аренды, если иное не установлено законом.

Договор аренды земли прекращается в случае, в частности, окончания срока, на который он был заключен.

Согласно ст. 33 Закона №161 после окончания срока, на который был заключен договор аренды земли, арендатор, который надлежащим образом выполнял обязанности по договору, имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора аренды земли на новый срок.

Арендатор, который намерен воспользоваться преимущественным правом на заключение договора аренды земли на новый срок, обязан уведомить об этом арендодателя до окончания срока действия договора аренды земли в срок, установленный этим договором, но не позднее чем за один месяц до окончания срока действия договора аренды земли.

Право аренды земельного участка возникает с момента государственной регистрации такого права.

Официальное признание и подтверждение государством фактов изменения вещных прав на недвижимое имущество обеспечивается путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество на основании поданного заявления и документов для проведения государственной регистрации таких изменений.

Если договор содержит условие о его продлении после окончания срока, на который он был заключен, такой договор продлевается на тот же срок и на тех же условиях. Продлением договора считается продление договора без совершения сторонами договора письменного правочина о его продлении в случае отсутствия заявления одной из сторон о внесении в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество сведений об исключении информации о продлении договора.

Совершение других действий сторонами договора для его продления не требуется.

Учитывая изложенное, если субъект хозяйствования продолжает пользоваться земельным участком после окончания срока действия договора аренды и не получил письменного возражения от органа местного самоуправления (арендодателя) относительно использования земельного участка, то до заключения договора аренды на новый срок такой субъект хозяйствования обязан уплачивать арендную плату в соответствии с условиями предыдущего договора аренды земли.

При этом годовая сумма арендной платы не может быть меньше размера, установленного подп. 288.5.1 п. 288.5 ст. 288 НКУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС налоги земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Цифры шокируют»: Даниил Гетманцев возмутился спецпенсиями судей в 320-390 тысяч гривен

Запрос в Пенсионный фонд Даниил Гетманцев сделал на фоне подготовки к рассмотрению законопроекта об отмене спецпенсий работающим прокурорам.

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил хорошие новости для белого бизнеса

Хорошие новости для белого бизнеса – изъят один из крупнейших объемов поддельных акцизных марок – Генпрокурор Руслан Кравченко.

В случае реальных или потенциальных угроз нацбезопасности санкции можно будет налагать на корабли и самолеты – Комитет рекомендовал принять закон

Верховная Рада примет закон, который позволит налагать санкции не только на физических лиц и предприятия, но также и на самолеты и корабли в случае реальных или потенциальных угроз нацбезопасности.

Тесты на знание истории украинской государственности могут содержать ошибки – ВККС призвала кандидатов писать обращения

ВККС не исключает, что тестовые вопросы для кандидатов в судьи могут содержать ошибки, поэтому они могут обращаться по этому поводу в Комиссию.

В Высшем совете правосудия решили публично выяснить, кто «зарабатывает на дисциплинарных делах» – очередной конфликт между членами Совета правосудия стал публичным

Елена Ковбий решила вынести конфликт с Романом Маселко на публику.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України