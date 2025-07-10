Налоговая объяснила, кто платит за землю, если договор аренды уже завершился

Является ли плательщиком арендной платы предприятие, которое продолжает использовать земельный участок государственной и коммунальной собственности по истечении срока действия договора аренды, если новый договор на стадии переоформления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, является ли плательщиком арендной платы субъект хозяйствования, который продолжает использовать земельный участок государственной и коммунальной собственности после окончания срока действия договора аренды, если новый договор находится на стадии переоформления.

Согласно п. 288.1 ст. 288 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755-VI основанием для начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды такого земельного участка.

В соответствии со ст. 2 Закона Украины от 6 октября 1998 года №161-XIV «Об аренде земли» с изменениями и дополнениями отношения, связанные с арендой земли, регулируются Земельным кодексом Украины, Гражданским кодексом Украины, Законом №161, законами Украины, другими нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с ними, а также договором аренды земли.

Плательщики арендной платы — землепользователи (арендаторы) земельных участков государственной и коммунальной собственности на условиях аренды.

Размер и условия внесения арендной платы устанавливаются в договоре аренды между арендодателем (собственником) и арендатором (кроме случаев консервации таких земельных участков или признания их загрязненными (потенциально загрязненными) взрывоопасными предметами).

Объект по договору аренды земли считается переданным арендодателем арендатору с момента государственной регистрации права аренды, если иное не установлено законом.

Договор аренды земли прекращается в случае, в частности, окончания срока, на который он был заключен.

Согласно ст. 33 Закона №161 после окончания срока, на который был заключен договор аренды земли, арендатор, который надлежащим образом выполнял обязанности по договору, имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора аренды земли на новый срок.

Арендатор, который намерен воспользоваться преимущественным правом на заключение договора аренды земли на новый срок, обязан уведомить об этом арендодателя до окончания срока действия договора аренды земли в срок, установленный этим договором, но не позднее чем за один месяц до окончания срока действия договора аренды земли.

Право аренды земельного участка возникает с момента государственной регистрации такого права.

Официальное признание и подтверждение государством фактов изменения вещных прав на недвижимое имущество обеспечивается путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество на основании поданного заявления и документов для проведения государственной регистрации таких изменений.

Если договор содержит условие о его продлении после окончания срока, на который он был заключен, такой договор продлевается на тот же срок и на тех же условиях. Продлением договора считается продление договора без совершения сторонами договора письменного правочина о его продлении в случае отсутствия заявления одной из сторон о внесении в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество сведений об исключении информации о продлении договора.

Совершение других действий сторонами договора для его продления не требуется.

Учитывая изложенное, если субъект хозяйствования продолжает пользоваться земельным участком после окончания срока действия договора аренды и не получил письменного возражения от органа местного самоуправления (арендодателя) относительно использования земельного участка, то до заключения договора аренды на новый срок такой субъект хозяйствования обязан уплачивать арендную плату в соответствии с условиями предыдущего договора аренды земли.

При этом годовая сумма арендной платы не может быть меньше размера, установленного подп. 288.5.1 п. 288.5 ст. 288 НКУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.