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В Высшем совете правосудия решили публично выяснить, кто «зарабатывает на дисциплинарных делах» – очередной конфликт между членами Совета правосудия стал публичным

15:29, 10 июля 2025
Елена Ковбий решила вынести конфликт с Романом Маселко на публику.
В Высшем совете правосудия решили публично выяснить, кто «зарабатывает на дисциплинарных делах» – очередной конфликт между членами Совета правосудия стал публичным
Источник фото: Высший совет правосудия
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Беспрецедентный инцидент в истории Высшего совета правосудия произошел во время заседания Второй дисциплинарной палаты ВСП 9 июля.

Дисциплинарная палата в очередной раз пыталась рассмотреть дело судьи Печерского райсуда города Киева Сергея Вовка, которое было открыто еще в июле 2024 года по жалобе Офиса Генерального прокурора.

У Офиса Генпрокурора возникли претензии к качеству рассмотрения судьей двух дел, в частности, к уровню обоснованности судебных постановлений, вынесенных судьей.

Впрочем, со временем Офис Генпрокурора отказался от претензий к судье, а сам Сергей Вовк во время заседания дисциплинарной палаты сообщил, что в целом согласен с претензиями прокуратуры. Судья отметил, что он физически не смог более качественно и тщательно подготовить определения, поскольку имеет большую нагрузку в суде. Также Сергей Вовк сообщил, что сделал выводы и в дальнейшем будет соблюдать требования процессуального законодательства.

Во Второй дисциплинарной палате ВСП сначала планировали привлечь Сергея Вовка к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения – соответствующее предложение сформировал член ВСП Виталий Салихов, а по истечении срока его полномочий, это предложение поддержала и новая докладчик по делу – Елена Ковбий.

9 июля перед рассмотрением дисциплинарного дела Сергея Вовка, докладчик – Елена Ковбий, сделала заявление, которое точно войдет в историю Высшего совета правосудия.

Елена Ковбий сообщила, что 30 июня во время совещания в Высшем совете правосудия, в присутствии других членов ВСП, секретарь Второй дисциплинарной палаты Роман Маселко обвинил Елену Ковбий, в том, что она якобы «зарабатывает на дисциплинарных делах судьи Сергея Вовка».

«Роман Маселко сообщил, что я зарабатываю на делах судьи Вовка. И, как я понимаю, на этом деле тоже. Сергей Владимирович, а скажите, мы знакомы с вами?», - обратилась Елена Ковбий к Сергею Вовку.

"Я первый раз общаюсь с вами" - ответил Сергей Вовк.

«Я обращалась к вам или к кому-то другому, с целью передачи мне неправомерной выгоды?», - уточнила Елена Ковбий.

"Нет, такого не было", - ответил Сергей Вовк.

Адвокат судьи также сообщила, что никаких «предложений» от Елены Ковбий она не получала.

«Есть ли основания для моего отвода?», – продолжила Елена Ковбий.

«Нет», – ответили судья и адвокат.

После этого Елена Ковбий предложила отказать в привлечении Сергея Вовка к дисциплинарной ответственности.

Секретарь палаты Роман Маселко не участвовал в заседании, поскольку Сергей Вовк в июне заявил ему отвод, который был удовлетворен членами дисциплинарной палаты.

В итоге Вторая дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении Сергея Вовка к дисциплинарной ответственности и прекратила дисциплинарное производство.

Соответствующее решение было принято единогласно.

 Автор Вячеслав Хрипун

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судья ВСП

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Елена Ковбий решила вынести конфликт с Романом Маселко на публику.

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