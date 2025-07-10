В Высшем совете правосудия решили публично выяснить, кто «зарабатывает на дисциплинарных делах» – очередной конфликт между членами Совета правосудия стал публичным

Беспрецедентный инцидент в истории Высшего совета правосудия произошел во время заседания Второй дисциплинарной палаты ВСП 9 июля.
Дисциплинарная палата в очередной раз пыталась рассмотреть дело судьи Печерского райсуда города Киева Сергея Вовка, которое было открыто еще в июле 2024 года по жалобе Офиса Генерального прокурора.
У Офиса Генпрокурора возникли претензии к качеству рассмотрения судьей двух дел, в частности, к уровню обоснованности судебных постановлений, вынесенных судьей.
Впрочем, со временем Офис Генпрокурора отказался от претензий к судье, а сам Сергей Вовк во время заседания дисциплинарной палаты сообщил, что в целом согласен с претензиями прокуратуры. Судья отметил, что он физически не смог более качественно и тщательно подготовить определения, поскольку имеет большую нагрузку в суде. Также Сергей Вовк сообщил, что сделал выводы и в дальнейшем будет соблюдать требования процессуального законодательства.
Во Второй дисциплинарной палате ВСП сначала планировали привлечь Сергея Вовка к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения – соответствующее предложение сформировал член ВСП Виталий Салихов, а по истечении срока его полномочий, это предложение поддержала и новая докладчик по делу – Елена Ковбий.
9 июля перед рассмотрением дисциплинарного дела Сергея Вовка, докладчик – Елена Ковбий, сделала заявление, которое точно войдет в историю Высшего совета правосудия.
Елена Ковбий сообщила, что 30 июня во время совещания в Высшем совете правосудия, в присутствии других членов ВСП, секретарь Второй дисциплинарной палаты Роман Маселко обвинил Елену Ковбий, в том, что она якобы «зарабатывает на дисциплинарных делах судьи Сергея Вовка».
«Роман Маселко сообщил, что я зарабатываю на делах судьи Вовка. И, как я понимаю, на этом деле тоже. Сергей Владимирович, а скажите, мы знакомы с вами?», - обратилась Елена Ковбий к Сергею Вовку.
"Я первый раз общаюсь с вами" - ответил Сергей Вовк.
«Я обращалась к вам или к кому-то другому, с целью передачи мне неправомерной выгоды?», - уточнила Елена Ковбий.
"Нет, такого не было", - ответил Сергей Вовк.
Адвокат судьи также сообщила, что никаких «предложений» от Елены Ковбий она не получала.
«Есть ли основания для моего отвода?», – продолжила Елена Ковбий.
«Нет», – ответили судья и адвокат.
После этого Елена Ковбий предложила отказать в привлечении Сергея Вовка к дисциплинарной ответственности.
Секретарь палаты Роман Маселко не участвовал в заседании, поскольку Сергей Вовк в июне заявил ему отвод, который был удовлетворен членами дисциплинарной палаты.
В итоге Вторая дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении Сергея Вовка к дисциплинарной ответственности и прекратила дисциплинарное производство.
Соответствующее решение было принято единогласно.
Автор Вячеслав Хрипун
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