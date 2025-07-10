У Вищій раді правосуддя вирішили публічно з’ясувати, хто «заробляє на дисциплінарних справах» – черговий конфлікт між членами Ради правосуддя став публічним

Олена Ковбій вирішила виставити конфлікт з Романом Маселко на публіку.

Джерело фото: Вища рада правосуддя

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Безпрецедентний випадок в історії Вищої ради правосуддя стався під час засідання Другої дисциплінарної палати ВРП 9 липня.

Дисциплінарна палата вчергове намагалася розглянути справу судді Печерського райсуду міста Києва Сергія Вовка, відкриту ще у липні 2024 року за скаргою Офісу Генерального прокурора.

У Офісу Генпрокурора виникли претензії до якості розгляду суддею двох справ, зокрема, до рівня обґрунтованості судових ухвал, постановлених суддею.

Втім з часом Офіс Генпрокурора відмовився від претензій до судді, а сам Сергій Вовк під час засідання дисциплінарної палати повідомив, що в цілому погоджується з претензіями прокуратури. Суддя зазначив, що фізично він не зміг більш якісно та ретельно підготувати ухвали, оскільки має велике навантаження в суді. Також Сергій Вовк повідомив, що зробив висновки та у подальшому буде дотримуватися вимог процесуального законодавства.

У Другій дисциплінарній палаті ВРП спочатку планували притягнути Сергія Вовка до дисциплінарної відповідальності у виді попередження – відповідну пропозицію сформував член ВРП Віталій Саліхов, а після закінчення строку його повноважень цю пропозицію підтримала і нова доповідач у справі – Олена Ковбій.

9 липня перед розглядом дисциплінарної справи Сергія Вовка, доповідач – Олена Ковбій, зробила заяву, яка точно увійде до історії Вищої ради правосуддя.

Олена Ковбій повідомила, що 30 червня під час наради у Вищій раді правосуддя, у присутності інших членів ВРП, секретар Другої дисциплінарної палати Роман Маселко звинуватив Олену Ковбій, у тому, що вона нібито «заробляє на дисциплінарних справах судді Сергія Вовка».

«Роман Маселко повідомив, що я заробляю на справах судді Вовка. І, як я розумію, на цій справі також. Сергій Володимирович, а скажіть, ми знайомі з вами?», - звернулася Олена Ковбій до Сергія Вовка.

«Я перший раз спілкуюся з вами» - відповів Сергій Вовк.

«Я зверталася до вас або до когось іншого, з метою надання мені неправомірної вигоди?», - уточнила Олена Ковбій.

«Ні, такого не було», - відповів Сергій Вовк.

Адвокат судді також повідомила, що ніяких «пропозицій» від Олени Ковбій вона не отримувала.

«Чи є підстави для мого відводу?», - продовжила Олена Ковбій.

«Немає», - відповіли суддя та адвокат.

Після цього Олена Ковбій запропонувала відмовити у притягненні Сергія Вовка до дисциплінарної відповідальності.

Секретар палати Роман Маселко не брав участі у засіданні, оскільки Сергій Вовк у червні заявив йому відвід, який був задоволений членами дисциплінарної палати.

У підсумку Друга дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні Сергія Вовка до дисциплінарної відповідальності та припинила дисциплінарне провадження.

Відповідне рішення було ухвалене одноголосно.

Автор В’ячеслав Хрипун

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